Los abogados en México de Ovidio Guzmán López desmintieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien un día antes afirmó que el joven sinaloense no buscó ampararse contra su extradición a Estados Unidos.

A través de una carta, los litigantes Alberto Díaz Mendieta y Juan Humberto Ledesma Miranda dieron a conocer que no presentaron un amparo contra la extradición del hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa porque las autoridades no dejaron que su representado les avisara que sería llevado a EE.UU., por lo que catalogaron que el traslado de su defendido sucedió de manera ilegal.

El 18 de septiembre de 2023, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que había un Tratado de Extradición con Estados Unidos y que el Gobierno de dicho país realizó una solicitud que fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y se turnó a la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, López Obrador reveló que Guzmán López supuestamente no buscó ampararse contra su extradición a EE.UU.

”Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. Hizo el Gobierno de Estados Unidos la solicitud al Gobierno de México, el procedimiento es que la solicitud la recibe la SRE y si se autoriza, se turna a la FGR, se notifica a la persona que se va a extraditar”, añadió el Mandatario.

“Tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un juez, en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos”, insistió el Presidente.

“Derivado de la información difundida en la ‘Conferencia Mañanera de AMLO’ del día 18 de septiembre de 2023 y reproducida por diferentes medios informativos a lo largo de ese día, en donde el Presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el traslado y entrega del Sr Guzmán López al Gobierno de los Estados Unidos de América, refirió que se cumplió con el procedimiento de extradición establecido y que en el presente caso no hubo alguna solicitud de amparo contra la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es preciso aclarar que dicha información resulta ser incorrecta”, señalaron los abogados.

“Toda vez que el Sr. Ovidio Guzmán fue notificado de la determinación de la SRE la tarde del 14 de septiembre pasado, y el operativo para su traslado se llevó a cabo durante la mañana del día 15 de septiembre siguiente, sin que pudiera informar a su defensa sobre dicha determinación de extradición, y sin que se respetara el plazo de 30 días para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería, violentando su derecho a un recurso judicial efectivo y el marco jurídico aplicable en materia de Extradición”, detallaron los defensores.

“Por lo que se aclara que la entrega y extradición del Sr. Ovidio Guzmán López por parte del Gobierno de México al Gobierno de los Estados Unidos de América, fue realizada fuera de los cauces legales y trastocó sus derechos fundamentales”, finalizaron los litigantes.