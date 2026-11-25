La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) anunció la apertura de canales de comunicación para recibir denuncias relacionadas con el narcotráfico y la corrupción en Sinaloa.
La iniciativa fue difundida en redes sociales por el director de la agencia estadounidense, Terry Cole, y está orientada a recabar información sobre integrantes de organizaciones criminales y funcionarios públicos presuntamente vinculados con estos grupos.
También sobre redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar lo que el funcionario llamó “narcoterrorismo”.
“Si dispone de información, comuníquese con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Es posible realizar denuncias de manera confidencial y anónima”, escribió en X.
Para Sinaloa, la DEA designó los siguientes canales para brindar información: WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670; Threema ID: PTJ4HS3J; y el correo electrónico MFSinaloaTipLine@dea.gov
“Juntos podemos exponer la corrupción, desarticular redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”, apuntó Cole.
Además, informó que este jueves se darán a conocer las líneas de comunicación correspondientes para Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El anuncio se suma a los recientes pronunciamientos del funcionario estadounidense sobre el interés de la DEA en investigar los posibles vínculos entre servidores públicos mexicanos y organizaciones delictivas.
El pasado 17 de noviembre, reiteró el compromiso de la dependencia de investigar las relaciones entre actores políticos y grupos criminales.
Como antecedente, este mismo año, autoridades estadounidenses anunciaron la presentación de cargos contra 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos Rubén Rocha Moya, hoy Gobernador del Estado con licencia.