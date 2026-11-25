La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) anunció la apertura de canales de comunicación para recibir denuncias relacionadas con el narcotráfico y la corrupción en Sinaloa.

La iniciativa fue difundida en redes sociales por el director de la agencia estadounidense, Terry Cole, y está orientada a recabar información sobre integrantes de organizaciones criminales y funcionarios públicos presuntamente vinculados con estos grupos.

También sobre redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar lo que el funcionario llamó “narcoterrorismo”.

“Si dispone de información, comuníquese con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Es posible realizar denuncias de manera confidencial y anónima”, escribió en X.