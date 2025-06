Walz afirmó que el ataque contra las casas de los congresistas en dos localidades cercanas a Mineápolis “parece un asesinato por motivos políticos”.

Hoffman y su esposa han sido hospitalizados y sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Un ex designado del Gobernador Tim Walz está siendo buscado en relación con el hecho, dijeron fuentes policiales.

Vance Luther Boelter supuestamente se hizo pasar por un oficial de policía cuando disparó al Senador John Hoffman y a su esposa en su casa de Champlin la madrugada del sábado, dejándolos gravemente heridos antes de trasladarse a la casa de la ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Melissa Hortman, donde se cree que la mató a ella y a su esposo, dijeron fuentes a New York The Post.

Boelter, de 57 años, fue designado por Walz en 2019 para cumplir un período de cuatro años en la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Gobernador, según muestran los documentos.