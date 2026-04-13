Donald Trump califica como ‘débil’ al Papa León XIV como líder religioso

Durante las últimas horas de la Semana de Pascua el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump criticó al Papa León XIV por su quehacer religioso y lo calificó como “débil”.

En el transcurso de la bendición “Urbi et Orbi” del pasado domingo de Pascua y la Vigilia de Oración por la Paz del sábado 11 de abril, el pontífice mantuvo en sus oraciones a los afectados del conflicto del medio oriente y pidió que los líderes políticos negociaran la paz. Aunado a esto el Papa en sus redes sociales mencionó que la acción militar no es la vía para la libertad ni para arribar a los tiempos de Paz, que el único camino es el diálogo entre pueblos.

A pesar de que el Papa en ningún momento mencionó el territorio estadounidense ni a su mandatario explícitamente, el presidente republicano emitió un juicio negativo contra el líder católico por medio de la red Truth Social y X.

En esta publicación precisó que su administración como Papa es débil en materia de delincuencia y política exterior, añadió que carece de entendimiento de la forma de accionar en el conflicto ya que no es seguidor de MAGA (Make America Great Again) y lo comparó con su hermano quien sí es cercano al movimiento político según lo indicado en la publicación.

“No nos gusta un papa que va a decir que está bien tener un arma nuclear. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta.

No soy muy fan del papa León. Es una persona muy liberal y un hombre que no cree en detener los crímenes. Es un hombre que no cree que debamos jugar con un país que quiere un arma nuclear para volar el mundo. No soy fan del papa León”.

Tras los comentarios emitidos por el presidente de Estados Unidos el Santo Padre León afirma que no le teme a la administración de Donald Trump y que él seguirá compartiendo el mensaje del evangelio.

“Las cosas que digo ciertamente no pretenden ser ataques a nadie. Y el mensaje del evangelio. Está muy claro. Benditos sean los pacificadores. No dudaré en anunciar el mensaje del evangelio. Invito a todo el mundo a buscar formas de tender puentes para la paz y la reconciliación, a buscar formas de evitar la guerra siempre que sea posible. Para poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del evangelio y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la iglesia en el mundo de hoy”, mencionó.

Bajo la misma línea de la religión, el domingo 12 de abril por medio de las redes sociales de Trump se publicó una imagen generada por inteligencia artificial donde se aprecia al mandatario con una vestimenta similar a Jesucristo en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús con una vestidura blanca y roja. Se muestra con una mano en la frente de una persona y la otra sosteniendo lo que se presume es un rayo de luz.

En el fondo de la imagen se observa la bandera de Estados Unidos, la casa blanca, la estatua de la libertad, aviones militares y águilas. Además de mostrar estos elementos se puede apreciar una enfermera, una mujer orando y dos militares.

Aunque la imagen que circula en redes sociales es clara, el líder político desmintió que se tratase de una comparación a la figura religiosa.

Este lunes 13 de abril durante una conferencia de prensa no programada afuera de la Oficina Oval en la Casa Blanca fue cuestionado sobre la publicación de la imagen donde se le asemeja a la figura de Jesucristo.

“Lo publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja que apoyamos, y solo las noticias falsas podrían llegar con esas. Acabo de enterarme de eso y dije, ¿cómo se les ocurrió eso? Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore y hago que la gente sea mejor y hago que la gente sea mucho mejor”, afirmó.

Hasta el momento no se han suscitado nuevos comentarios respecto a la tensión del líder religioso y político sin embargo la conversación mediática se encuentra en su auge y se cuestionan las acciones del mandatario estadounidense.