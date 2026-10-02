El bingo y la lotería mexicana: orígenes, similitudes y formato en línea

El bingo y la lotería mexicana son dos juegos que se han convertido en elementos fundamentales de la cultura cotidiana. Ambos comparten similitudes en su mecánica y han logrado conectar con un público más amplio gracias a su disponibilidad en internet, ya que numerosas plataformas ofrecen distintos formatos de lotería, así como de bingo online.

El bingo vs la lotería mexicana: ¿cuál es la diferencia?

Pese a que el bingo y la lotería mexicana comparten dinámicas similares, tanto sus orígenes como su evolución son muy distintos. En el año 1769, la lotería se introdujo oficialmente en el territorio nacional y, posteriormente, atravesó por una serie de cambios. Inicialmente, sus tablas eran caseras y exclusivas de la clase alta, pero con el tiempo se popularizaron entre todas las clases sociales y llegaron a las ferias de los pueblos a principios del siglo XX. Sus primeras tablas locales exhibían personajes pintados en hojalata, papel y cartón con un estilo artístico inspirado en el arte renacentista italiano. Por otro lado, el bingo se remonta a la Italia del siglo XVI. Eventualmente, se expandió por Europa hasta llegar a Estados Unidos. Allí era llamado “Beano” hasta que el vendedor de juguetes Edwin Lowe, tras observarlo en Atlanta y estudiar la emoción que generaba, creó su propia versión e impulsó accidentalmente el nombre de “Bingo” al escuchar a un jugador llamarlo así. En cuanto a la mecánica del juego, la lotería mexicana y el bingo comparten una estructura similar pero con materiales específicos. En la lotería se juega con una tabla de 16 imágenes y los participantes marcan los cuadros con frijoles o monedas a medida que un líder canta las 54 cartas del mazo. En el bingo tradicional se emplean 90 pelotas numeradas, extraídas de una tómbola y cantadas turno por turno; los jugadores van tachando en sus cartones los números obtenidos para completar una línea o alcanzar los 15 números y gritar “Bingo”.

Lo que dice la legislación actual sobre el bingo y la lotería mexicana

La lotería mexicana y el bingo se consideran juegos de azar. En México, los juegos de azar están sujetos a la regulación establecida principalmente en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su respectivo Reglamento. Asimismo, la aplicación y vigilancia de la ley le corresponden a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos. La legislación establece un marco diferenciado dependiendo de si estas actividades involucran apuestas, la comercialización masiva de boletos o si se realizan como mero entretenimiento tradicional. Por un lado, el bingo y los sorteos de números comercializados en establecimientos o salas de juego están catalogados en la categoría de juegos con apuestas y sorteos. Por ello, requieren un permiso explícito otorgado por la SEGOB. La normativa exige a los permisionarios cumplir con estrictas medidas de seguridad, verificar la aleatoriedad e integridad de las tómbolas y los sistemas, promover el juego responsable y garantizar la prohibición absoluta de la participación de menores de edad. Por otro lado, la lotería mexicana tradicional cuenta con un marco regulatorio distinto según el contexto en que se ejecute. Cuando se juega en un ámbito estrictamente familiar, escolar, comunitario o durante ferias regionales sin fines de lucro comercial a gran escala, la ley no exige un permiso previo, ya que no se considera una casa de apuestas. Sin embargo, si la lotería mexicana se organiza públicamente mediante la venta de boletos, con fines lucrativos, cobro de entradas o entrega de premios en efectivo, queda clasificada dentro de la modalidad de sorteos. En ese caso, los organizadores deben solicitar un permiso formal ante la SEGOB.

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