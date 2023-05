El estado de excepción impuesto por el Gobierno de Bukele es un “régimen de terror” que viola derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, de un juicio justo, privadas las correspondencias, denunció el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Obispo auxiliar emérito de San Salvador.

“Esto es algo peligrosísimo para los que tienen conciencia de lo que es la dignidad humana”, advirtió el purpurado salvadoreño.

Según Rosa Chávez, las maquinarias propagandísticas del Gobierno venden una imagen positiva del país.

“Presentan una cara de un país muy maravilloso, donde todo era felicidad y alegría, paz, tranquilidad y yo tenía que decir que había muchísimo sufrimiento”, explicó.

Así lo expuso en su homilía del 24 de marzo, con motivo del aniversario 43 del martirio de San Romero, pero esto le valió “un ataque frontal y descarado que nunca había vivido en mis 40 años de obispo”.

El Obispo auxiliar emérito denunció que opera una maquinaria de propaganda muy avasalladora que “no respeta ningún criterio ético y que aplasta al adversario, quién se opone a esta decisión de la vida social”.

Los ataques contra su persona persisten desde las redes sociales.

Según el purpurado, el hecho más reciente fueron los ataques de un diputado del oficialista partido Nuevas Ideas, quien lo acusó “de estar comiendo del mismo plato con pandilleros”, palabras que provocaron una avalancha de improperios contra el cardenal.

“Ese tuit me lo mandaron y me cayó en gracia, porque me recordé de Jesús que comía con publicanos y pecadores”, comparó.

El prelado dijo que el trabajo con muchachos en riesgo “se ha detenido, porque está totalmente criminalizado”.

Para Rosa Chávez es “nadie tiene derecho a redimirse con este enfoque, por supuesto, no es un enfoque cristiano para nada”, refiriéndose al régimen de excepción.

El Cardenal expresó que como pastores “debemos seguir el ejemplo de Romero” hasta las últimas consecuencias.

El purpurado afirmó que las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica se han enfriado.

“En anteriores gobiernos había un teléfono directo al que uno podía llamar y hablar con algunos funcionarios y hasta con el Presidente o había un enlace con quien tomar contacto con el gobierno; hoy no hay nada de eso, ningún contacto ha habido desde que llegó el presidente (Nayib Bukele) al poder”.

“Es un muro que se ha levantado y eso nunca pasó antes y es algo que yo recalqué, porque es un fenómeno que llama muchísimo la atención en un país con tanta tradición, donde la Iglesia ha estado presente, con tantos mártires derramando su sangre como Óscar Romero”, observó.

Defensor de los Derechos Humanos

El 20 de mayo de 2017 Monseñor Gregorio Rosa Chávez fue designado por el Papa Francisco como Cardenal.

Tiene un historial en defensa de los derechos humanos y de denuncia de las atrocidades militares en la guerra civil que sacudió a El Salvador de 1980 a 1992 y con una insignia histórica: es uno de los herederos del legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, caído a balazos en 1980 y beatificado en 2015 por su martirologio en el conflicto bélico salvadoreño.