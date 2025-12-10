EU advierte con revocar visas a transportistas que faciliten migración ilegal

El funcionario afirmó que Estados Unidos no tolerará acciones que socaven la seguridad nacional o violen las leyes de inmigración, y que quienes se beneficien de la migración irregular enfrentarán consecuencias.

David Arizmendi, vocero de la representación diplomática, comunicó la medida a través de un video difundido en redes sociales.

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que el Departamento de Estado revocará las visas de directivos de empresas de transporte que faciliten la migración irregular hacia territorio estadounidense.

“El Departamento de Estado ha revocado el visado y aplicará restricciones a ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte que proporcionen servicios para apoyar viajes destinados a ingresar ilegalmente a Estados Unidos”, declaró Arizmendi.

El 3 de diciembre pasado, el DOS revocó las visas de directivos de una empresa de transporte con sede en México, como sanción por facilitar la migración irregular desde la región del Mar Caribe y Centroamérica hasta territorio estadounidense. La acción constituyó un precedente de las medidas anunciadas.

El vocero expuso que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos prohíbe la entrada a quienes afecten la política exterior del país. Arizmendi señaló que el Gobierno de Estados Unidos continuará actuando contra las redes de tráfico de personas.

“Seguiremos actuando contra las redes de tráfico de personas. Estados Unidos reafirma su compromiso con la seguridad y el cumplimiento de la ley. Ahora no solo vamos contra ellos, sino contra las empresas que los apoyen”, enfatizó el portavoz de la Embajada.