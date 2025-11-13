EU sanciona y ‘excluye del sistema financiero’ a varios casinos ubicados en BC y Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) -ambas por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informaron que se unieron al Gobierno de México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego en México, involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa.

“Esta acción coordinada es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, adquiridos durante la visita del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para estrechar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros conexos perpetrados por cárteles de la droga y otros grupos con sede en México”, destacó la OFAC, en un extenso comunicado.

“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas. Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”, declaró Hurley.

En total, la OFAC sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense, debido a preocupaciones sobre lavado de dinero.

Sanciones de la OFAC contra HYSA

Según el Gobierno de México, el Grupo de Delincuencia Organizada Hysa, integrado por los miembros de la familia Luftar Hysa , Arben Hysa , Ramiz Hysa , Fatos Hysa y Fabjon Hysa, ha utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México -incluidos casinos y restaurantes-, para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

En el comunicado, señaló que se cree que este grupo opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades.

Luftar, residente entre México y Canadá, asentó, suele aparecer en los medios como un miembro destacado de la familia Hysa, concediendo entrevistas públicas sobre los negocios familiares en México y Europa.

Agregó que Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han colaborado estrechamente con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, incluyendo el traslado de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos, donde la empresa de dicho ciudadano se utilizaba para el blanqueo.

Luftar y Arben, agregó, han utilizado una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el blanqueo de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

Luftar también es propietario o director de varias empresas utilizadas por el Grupo de Coordinación de Operaciones Especiales.

“Arben es propietario o director de varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha estado involucrado en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con fines de lavado de dinero, así como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico”, apuntó.

Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México, afirmó, como fachadas para el lavado de dinero procedente de la venta de narcóticos.

Expuso que Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, participó en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con el fin de blanquear capitales.

Fatos y Fabjon también utilizaron una entidad con sede en Europa, asentó, para enriquecerse mediante el blanqueo de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

“Con la acción de hoy, la OFAC también tiene como objetivo a varias personas y entidades dentro de la red de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. , con sede en México y propiedad de Arben, es fundamental para las operaciones de HOCG. El mexicano Gilberto López López funge como comisionado. La albanesa Eselda Baku (antes Eselda Hysa), hija de Ramiz y residente en México, forma parte de su junta directiva”, indicó.

Otras empresas afectadas por esta acción son Bliri SA de CV (México), Cucina Del Porto SA de CV (México), Diversiones Los Mochis SA de CV (México), El Arte de Cocinas y Beber SA de CV (México), Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (México), Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (México), Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (México), H Hidrocarburos SA de CV (México), Hysa Forwarders SA de CV (México), LH Pro-Gaming SA de CV (México), LH Rental SA De CV (México), Operadora Alejil SA De CV (México), Operadora de Empresas LH SA de CV (México), Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (México), Rosetta Gaming SA de CV (México), Hysa Holdings Inc (Canadá), Rosetta Gaming Inc (Canadá) y Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia).

El Departamento del Tesoro, asentó, designa al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.

Indicó que la Secretaría de Hacienda designa a Diversiones Los Mochis SA de CV, Entretenimiento Palmero SA de CV, Entretenimiento Villahermosa SA de CV, Grupo Internacional Canhysamex SA de CV, H Hidrocarburos SA De CV y Procesadora De Alimentos SA De CV conforme a la EO 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arben Hysa.

Además, expuso que el Departamento del Tesoro designa a Gilberto López López y Eselda Baku de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de, estar controlados por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Entretenimiento Palmero SA de CV.



Implicaciones

Como resultado de la acción de este jueves, dijo el Gobierno de Estados Unidos, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Añadió que además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada.

Salvo autorización expresa mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención, explicó, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.

El Departamento del Tesoro anunció, además, que la Fincen propuso una medida “especial” para excluir a 10 establecimientos en México de juego -entre ellos varios ubicados en Baja California y Sinaloa-, del sistema financiero estadounidense.

“Simultáneamente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación, de conformidad con la sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, identificando transacciones que involucran a 10 establecimientos de juego con sede en México como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero. El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa”, indicó.

Los establecimientos de juego señalados son Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México; Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México; Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México; Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México; Casino Midas, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México; Casino Midas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México; Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México; Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora, México; Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California, México; Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México.

Para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juego, FinCEN propone la imposición de una medida especial que prohibiría a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego y requeriría que las instituciones financieras cubiertas apliquen una debida diligencia especial a sus cuentas corresponsales que esté razonablemente diseñada para evitar el uso de dichas cuentas para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, anunció el 11 de noviembre que identificó 13 casinos con operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Según lo indicó la institución -cuyo titular es Édgar Amador Abraham Zamora-, en un comunicado, en la investigación que llevaba meses realizándose, se identificaron supuestas conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El mismo día, Grupo Salinas se quejó de que Ganador Azteca, su división de Juegos y Sorteos, fue notificada de una investigación, la cual acusó era una “obstinación” de Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El 13 de septiembre de 2018, a menos de tres meses de que concluyera la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación otorgó a Grupo Salinas un permiso para la instalación, apertura y operación de un casino.

Con este permiso, que tenía una duración de 25 años, la televisora podría operar la captación de apuestas vía internet, telefónica y electrónica, así como captar cruces de apuestas de eventos, competencias deportivas y juegos en el extranjero o en territorio nacional transmitidos en tiempo real.

El 12 de noviembre, el Gobierno federal reveló “el modus operandi” de diversos casinos para realizar operaciones de lavado de dinero mediante el uso de identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias hacia paraísos fiscales.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los detalles sobre la clausura de 13 casinos con establecimientos y plataformas digitales por operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y presuntos vínculos con el crimen organizado, dos de los cuales pertenecían a Grupo Salinas.

Aseguró que la Procuraduría Fiscal de la Federación analizaba posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la Fiscalía General de la República recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

García Harfuch explicó que la investigación fue realizada con el apoyo del Departamento del Tesoro y el FinCEN de Estados Unidos, lo que permitió detectar establecimientos de juegos y sorteos, físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

”Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, señaló.

Detalló que se identificaron los esquemas utilizados para blanquear recursos, mediante dispersión de fondos y simulación fiscal con declaraciones en ceros, a través de flujos internacionales no justificados hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, y con operaciones de plataformas tecnológicas no supervisadas que movían dinero hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos.