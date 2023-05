Señalaron que la disminución general de los arsenales nucleares mundiales lograda desde el final de la Guerra Fría debe continuar y no revertirse.

“Subrayamos la importancia del historial de 77 años de no uso de armas nucleares. La retórica nuclear irresponsable de Rusia, el socavamiento de los regímenes de control de armas y la intención declarada de desplegar armas nucleares en Bielorrusia son peligrosas e inaceptables. Recordamos la declaración en Bali de todos los líderes del G20, incluida Rusia. En este contexto, reiteramos nuestra posición de que las amenazas de uso de armas nucleares por parte de Rusia, y mucho menos cualquier uso de armas nucleares por parte de Rusia, en el contexto de su agresión contra Ucrania son inadmisibles”, señalaron los países del G7.

“El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) debe ser defendido como la piedra angular del régimen mundial de no proliferación nuclear y la base para la búsqueda del desarme nuclear y los usos pacíficos de la energía nuclear. Reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo final de un mundo sin armas nucleares con una seguridad inquebrantable para todos, logrado a través de un enfoque realista, pragmático y responsable”, declararon.

Puntualizaron en la importancia de la transparencia con respecto a las armas nucleares.

“Instamos a los estados poseedores de armas nucleares que aún no lo hayan hecho a que hagan lo mismo. Para promover la transparencia, también exhortamos a los estados poseedores de armas nucleares que aún no lo hayan hecho a participar con los estados no poseedores de armas nucleares en un diálogo significativo sobre la transparencia con respecto a sus arsenales nucleares y la limitación de la competencia nuclear”, exhortaron.

Hacieron un llamado a China y Rusia para que participen de manera sustancial en los foros multilaterales y bilaterales pertinentes, de conformidad con sus obligaciones en virtud del TNP.

“Hacemos un llamado para el inicio inmediato de negociaciones largamente demoradas de un tratado que prohíba la producción de material fisionable para su uso en armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares”, señalaron.