Johnson advierte que EU irá contra quienes laven dinero para los cárteles

El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra tres integrantes del Cártel del Noreste, dos casinos y una empresa acusados de lavar dinero para esa organización criminal, en una acción coordinada por el Departamento del Tesoro de EU que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, presentó como un golpe directo a la estructura financiera que sostiene las operaciones del grupo delictivo.

Las sanciones recayeron sobre Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado con presuntos vínculos con Morena; Jesús Raymundo Ramos Vázquez, identificado como activista; y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado como líder de la organización en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, el Departamento del Tesoro sancionó a los casinos Centenario y Diamante, así como a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (Camsa), por presuntamente servir de centros de operaciones para planear actividades del cártel, realizar ajustes de cuentas y canalizar recursos de procedencia ilícita.

Johnson difundió la medida a través de sus redes sociales, donde advirtió que el Gobierno estadounidense actuará contra todos aquellos que faciliten la operación de los cárteles, con énfasis particular en los operadores financieros. “Los cárteles no operan solos, dependen de redes que mueven y lavan su dinero ilícito”, escribió el diplomático, quien subrayó que cortar el financiamiento equivale a debilitar directamente a las organizaciones criminales.

“La acción de hoy del Departamento del Tesoro se dirige contra casinos y asociados vinculados al Cártel del Noreste, golpeando la estructura financiera que sostiene sus operaciones. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos”, señaló Johnson en su mensaje.

El embajador también enmarcó las sanciones como resultado de la colaboración bilateral entre Washington y Ciudad de México. “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Estados Unidos y México están dando resultados para proteger a nuestra gente”, afirmó Johnson, en una declaración que refuerza la narrativa de coordinación entre ambos gobiernos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

El Cártel del Noreste opera principalmente en los estados fronterizos de Tamaulipas y Nuevo León, y es considerado por autoridades de ambos países como una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la franja fronteriza del noreste de México. Las sanciones del Departamento del Tesoro tienen como efecto el congelamiento de activos en jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de EU.