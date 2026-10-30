Juez de EU sentencia a 12 años a ciudadano chino ligado al CJNG

Un juez de Estados Unidos sentenció a 12 años de prisión a Wenshen Xu, ciudadano de origen chino de 52 años, por lavar dinero del narcotráfico y brindar apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La condena incluye además cinco años de libertad condicional supervisada y el pago de una multa de 22 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia, Wenshen Xu operaba una red de transporte y contactos en Latinoamérica para trasladar cargamentos de cocaína a territorio estadounidense.

Entre los recursos de esa estructura las autoridades identificaron pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y colaboradores.

El sentenciado y sus colaboradores traficaron 450 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y lavaron más de 22 millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos.

Para mover esos recursos, la red recurrió a transferencias de criptomonedas, al comercio de mercancías y a plataformas de comunicación encriptadas.

Wenshen Xu, quien residía en Honduras, fue detenido el 17 de julio de 2025 en Guatemala, luego de organizar el envío de un cargamento de cocaína desde Cali, Colombia, a nombre de una persona que, dijo, representaba al CJNG.

Sobre él pesaba un requerimiento de detención girado por Estados Unidos.

La extradición desde Guatemala a Estados Unidos se concretó el 30 de enero de 2026.