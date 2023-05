Un jurado de Nueva York dictaminó que Donald Trump acusado de abuso sexual, a mediados de la década de los 90, es culpable de difamación.

“No tengo absolutamente idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una desgracia (sic) [...] ¡(es) una continuación de la cacería de brujas más grande de todos los tiempos”, escribió el ex mandatario estadounidense, en un escueto mensaje escrito en su red social, Truth Social, minutos después de que se difundiera la noticia.

“En jurisdicciones totalmente controladas por el Partido Demócrata, el sistema de justicia de nuestra nación ahora está comprometido por la política extremista de izquierda. Hemos permitido que afirmaciones falsas y totalmente inventadas de personas con problemas interfieran con nuestras elecciones, causando un gran daño”, indicó el equipo electoral de Trump para buscar la Presidencia de EU en 2024.

Esta es la primera ocasión en la que el magnate neoyorquino es condenado después de dejar la Presidencia de Estados Unidos aunque en enero de 2023, su empresa, la Organización Trump, fue sentenciada a pagar 1.61 millones de dólares, por una trama de evasión fiscal.

Los nueve miembros del jurado decidieron tras un juicio civil que el magnate neoyorquino, de 76 años de edad, no violó a E. Jean Carroll, pero sí le consideraron responsable de difamarla, por lo que fue condenado a pagar un total de 5 millones de dólares por daños y perjuicios a la ex columnista, de los cuales 2 son por los “daños” causados por Trump en aquella agresión sexual y 2.7 millones por lo relacionado con su reputación.

El jurado -compuesto por seis hombres y tres mujeres- deliberó durante algo menos de tres horas y rechazó, en un veredicto unánime, la negación de Trump de haber agredido a Carroll, de 79 años de edad, quien testificó durante el juicio civil que el ex Presidente de EU la violó en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan en 1995 o 1996.

Asimismo, la mujer indicó que el magnate neoyorquino luego dañó su reputación, al escribir en una publicación de octubre de 2022, en su plataforma Truth Social, que sus afirmaciones eran una “completa estafa”, “un engaño” y “una mentira”.

Al tratarse de un caso civil, Trump no se enfrentó a consecuencias penales, por lo cual su equipo legal optó por no presentar una defensa, apostando a que los jurados considerarían que Carroll no había podido presentar un caso persuasivo.

Trump había dicho que Carroll, ex columnista de la revista Elle y militante del Partido Demócrata, inventó las acusaciones en su contra, para tratar de aumentar las ventas de sus memorias publicadas en 2019 y así perjudicarlo políticamente.

Carroll tuvo que demostrar “pruebas claras y convincentes” para probar su demanda por difamación, por lo que en el mismo juicio testificaron dos mujeres que afirmaron que Trump las agredió sexualmente hace varias décadas: Natasha Stoynoff, ex reportera de la revista People y Jessica Leeds.

Por su parte, Carroll declaró que se topó con Trump en Bergdorf, mientras él compraba un regalo para otra mujer. Que ella aceptó ayudarlo a elegir un regalo y ambos miraron lencería antes de que él la empujara a un probador. La mujer declaró que no podía recordar la fecha exacta, ni el año en que se produjo la agresión.

La escritora se enfrentó a las preguntas del equipo jurídico de Trump, respecto a la verosimilitud de su relato y por qué nunca denunció el asunto a las autoridades, ni gritó durante el supuesto incidente.

Dos amigas de Carroll declararon que ella les habló de la presunta violación en su momento, pero que les hizo jurar que guardarían el secreto, porque temía que el magnate neoyoquino utilizara su fama y riqueza para tomar represalias si lo denunciaba.

Carroll dijo al jurado que decidió romper su silencio en 2017, cuanto Trump aún era presidente y después de que las acusaciones de violación contra el productor Harvey Weinstein, provocaron que decenas de mujeres salieran a la luz con relatos de violencia sexual por parte de hombres poderosos.