Escribe UMA en el buscador de tu celular y lo más probable es que aparezca el INEGI. Para millones de mexicanos esa sigla significa otra cosa. Es la Unidad de Medida y Actualización, la referencia que sirve para calcular multas, créditos de vivienda y pensiones, y que desde el 1 de febrero de 2026 vale 117.31 pesos diarios. Pero ese mismo buscador también arroja otro resultado. Una criptomoneda con el mismo nombre. Y la coincidencia, que al principio da risa, termina despertando curiosidad. La curiosidad no sale de la nada. México lleva años acostumbrado a mover dinero digital gracias a las remesas, y quien ya abrió una cuenta en un exchange para recibir dólares de un familiar en Texas o California tarde o temprano empieza a revisar qué más hay en la lista. Muchos terminan buscando la conversión de uma a pesos mexicanos en sitios como Binance para entender qué es eso que comparte nombre con el indicador del INEGI. Lo que encuentran es otra cosa. UMA no es un token pensado para mandar dinero a casa. Es una pieza de la infraestructura que decide quién gana una apuesta en internet.

Las remesas metieron a México al mundo cripto aunque no lo hicieran con UMA

El dato que explica todo está en el Banco de México. Entre enero y agosto de 2026 llegaron al país 41,802 millones de dólares en remesas, un 2.2% más que en el mismo periodo del año anterior, repartidos en unos 102 millones de envíos con un promedio de 409 dólares cada uno. Una parte creciente de ese flujo ya viaja por canales digitales. Y ahí mandan las stablecoins, monedas atadas al dólar que no sufren los vaivenes del mercado. Según un informe de Binance Research publicado en julio de 2026, la proporción de usuarios latinoamericanos que hacen transferencias con stablecoins pasó del 17% al 38% desde 2025, impulsada por los corredores de remesas. El paisano que manda dinero no especula. Quiere que llegue completo.

UMA trabaja detrás de escena en los mercados de predicción

Para entender a UMA hay que olvidarse del celular de la tía en Michoacán y pensar en un árbitro. El proyecto funciona como un oráculo, un sistema que lleva información del mundo real a la blockchain. Su caso más conocido es Polymarket, la plataforma donde la gente apuesta sobre elecciones, partidos o premios. Cuando un mercado cierra, alguien propone el resultado y deja un depósito en garantía. Si nadie lo cuestiona en un plazo de dos horas, el resultado queda firme. Si alguien lo disputa, entran en juego los poseedores del token UMA, que votan para resolver la controversia. Suena técnico. En la práctica, es la diferencia entre cobrar o no cobrar.

El Mundial puso a los mercados de predicción en boca de todos

El Mundial de 2026, con partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, fue la gran vitrina. Las plataformas de predicción movieron más de 20,000 millones de dólares alrededor del torneo, de acuerdo con conteos publicados por medios especializados del sector cripto. Buena parte de ese volumen pasó por sistemas que dependen de oráculos para liquidar las apuestas. Para el aficionado que ya llenaba la quiniela con el compadre, el salto fue corto. Primero preguntó cómo se apostaba. Después, quién decidía el resultado. Y por ese camino llegó a UMA, un nombre que ya le sonaba por otro motivo. La coincidencia hizo el resto.

El precio actual está muy lejos de sus días de gloria

Aquí conviene frenar el entusiasmo. El 22 de octubre de 2026, el token UMA se cotizaba alrededor de 0.37 dólares, unos 6.88 pesos, según Binance, con una baja de más de 5% en 24 horas. Su máximo histórico fue de 41.56 dólares el 4 de febrero de 2021. Para algunos ese precio bajo funciona como imán, porque con lo que cuesta una torta se compran varias unidades. Ese razonamiento es una trampa. Un token barato no es un token en oferta, y su cotización depende de que los mercados de predicción sigan creciendo y de que el protocolo conserve su lugar frente a la competencia.

La curiosidad mexicana dice más del país que del token