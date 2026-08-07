Mexicano se declara culpable de lavar 1.9 millones de dólares del narcotráfico en EU

Un ciudadano mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar más de 1.9 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transferencias bancarias y criptomonedas, por lo que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado publicado este viernes.



Transferencias, efectivo y activos digitales

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la dependencia, Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años y residente en México al momento de su detención, operaba como un “intermediario financiero” dentro de una organización que conspiraba con traficantes de drogas para lavar dinero en México.

La investigación sostiene que Gordiano Valenzuela coordinó personalmente el lavado de un total de un millón 973 mil 76 dólares obtenidos por la venta de drogas en Estados Unidos. Para ello utilizó una red de co-conspiradores encargados de recoger el efectivo en distintos puntos del país.

Una vez recibido el dinero, daba instrucciones para transferir los recursos a México mediante criptomonedas o transferencias electrónicas y, a cambio, recibía una comisión equivalente a un porcentaje del dinero lavado con éxito.



Fecha de sentencia y años de cárcel que enfrenta

El mexicano se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero. Su sentencia fue programada para el próximo 19 de noviembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

La condena definitiva será determinada por un juez federal de distrito, quien deberá considerar las directrices federales de sentencia y otros factores previstos por la legislación estadounidense.



Se suma a la ofensiva contra el CJNG

El caso se da dos días después de que el Departamento de Justicia anunciara una nueva ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, con cinco nuevas acusaciones federales contra altos mandos de esa organización y el ofrecimiento de más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita capturar a ocho de sus líderes.

Durante esa presentación, el fiscal general interino Todd Blanche señaló que el gobierno estadounidense empleará todas las herramientas disponibles para llevar ante la justicia a los acusados, quienes enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y otros delitos.

“El gobierno de Estados Unidos utilizará todas las herramientas para llevar a estos acusados ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”, afirmó.

Las acusaciones incluyen a Julio Alberto Castillo Rodríguez, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela, señalados por las autoridades estadounidenses como integrantes de la estructura de mando del CJNG.

En esa misma conferencia, el administrador de la DEA, Terry Cole, sostuvo que las acciones emprendidas forman parte de una estrategia de largo alcance contra esa organización criminal y advirtió: “Las acciones coordinadas de hoy contra el liderazgo y la infraestructura del CJNG, que incluyen acusaciones supervenientes y recompensas que suman más de 100 millones de dólares para su arresto, no terminarán aquí; envían un mensaje muy claro de que esto es solo el comienzo”.

Asimismo, el Departamento de Justicia informó que las investigaciones de la DEA han derivado en más de un centenar de acusaciones federales contra líderes, integrantes y colaboradores del CJNG, mientras las autoridades estadounidenses mantienen el uso de extradiciones, cooperación internacional y procesos judiciales para desarticular la organización.