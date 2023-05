El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que mientras Dina Boluarte sea la Presidenta, el Gobierno de México no entablaría relaciones económicas ni sociales con su homólogo de Perú, por lo que entregaría a Chile la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

“Se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Petro, Gustavo Petro [Urrego], presidente de Colombia, porque también lo declararon ‘non grato’. Entonces se la entregó a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia [peruana]”, afirmó López Obrador.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas, ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa [la relación diplomática] y se la entregamos nosotros [la Presidencia de la Alianza del Pacífico], le voy a mandar una carta al presidente [Gabriel] Boric [Font], que ya no nos echen la culpa a nosotros los politiqueros en Perú y ya”, sostuvo.

Boluarte Zegarra es la primera presidenta en toda la historia de la República de Perú, desde el 7 de diciembre de 2022, por sucesión constitucional, tras ser aprobada la tercera moción de vacancia contra José Pedro Castillo Terrones, por parte del Congreso peruano, a consecuencia de un intento de autogolpe de Estado.

“Por cierto, agradecerle a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me consideraran ‘no grato’. Hubieron quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos cepillaron, ni modo, pero el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano”, declaró el mandatario.

“Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que voy a poder ir a Machu Picchu y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, pueblo extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, dijo.