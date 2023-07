Diez mujeres mueren asesinadas en México diariamente. La mayoría de los casos nunca se resuelven.

Además de las víctimas de feminicidio, hay muchas otras mujeres que sufren ataques brutales y logran sobrevivir, pero que no llevan sus casos a la justicia debido a una serie de factores, entre los que destaca el estigma.

La periodista mexicana Gloria Piña realizó un documental para contar estos casos, crear conciencia del riesgo mortal en que viven estas supervivientes y exponer la falta de salvaguardas para prevenir que se vuelva a atentar contra su vida.

Este trabajo le valió el Premio Breach-Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2022, convocado por Naciones Unidas y otras entidades.

Gloria conversó con Noticias ONU sobre la violencia de género, la situación de las mujeres en México frente a este flagelo y otros problemas que plantea en su documental “Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia”.

Noticias ONU: En México, la violencia contra las mujeres ha llegado a once víctimas mortales cada día. Las número doce son las sobrevivientes. ¿En qué momento pensaste: “aquí hay una historia que contar?”

Gloria Piña: “Cuando decidí que había una historia que contar, fue [para] visibilizar todos los vacíos legales que hacen que las mujeres sobrevivientes de feminicidio se encuentren en un riesgo constante, que su vida pueda ser terminada en un momento, si es que las autoridades no detienen estos grandes índices de violencia.

Regularmente las autoridades contabilizan los feminicidios, pero se está dejando de ver la prevención de los feminicidios. Y creo que es muy importante hablar de las mujeres sobrevivientes de feminicidio para hacer una prevención efectiva de estos delitos. Y aún más cuando estamos viendo que en México, el delito de tentativa de feminicidio no está homogeneizado en todo el país, no todos los códigos penales contemplan esta figura legislativa donde regularmente suelen ser reclasificados a delitos de “violencia familiar” o “lesiones dolosas”, y eso hace que las víctimas estén en un riesgo constante en su vida. Y más aún cuando sus agresores están en libertad, cuando no tienen una atención médica eficiente. Me parece que hablar de las sobrevivientes es hablar de la prevención del feminicidio. Y en México, siendo un país brutalmente feminicida, esto tiene que detenerse.”

Noticias ONU: ¿Quiénes son las sobrevivientes olvidadas y por qué es urgente hablar de ellas?

Gloria Piña: “Cuando hablamos de mujeres sobrevivientes de feminicidio nos referimos a mujeres que vivieron situaciones de extrema violencia, pero no llegaron a la muerte. Es decir, son casos donde las mujeres han sido víctimas de apuñalamientos, rociadas con ácido, quemadas vivas, pero no ha llegado a consumarse ese feminicidio.

Están con vida, con serias lesiones y afectaciones a su salud, que tampoco están siendo vistas y atendidas por las autoridades de manera eficiente. Por eso es importante hablar de las mujeres sobrevivientes de feminicidio, porque son diversos tipos de violencia que se están dejando de ver, además de una violencia institucional a la que se enfrentan para poder llevar sus casos a la justicia”.