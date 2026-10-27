Policía Federal de Brasil cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del Senador Flávio Bolsonaro, derrotado en la elección presidencial, luego de que no entregó los documentos en el plazo fijado por una orden judicial dictada en el marco de una investigación en su contra.

La cancelación, informada este 27 de octubre por la Agencia Brasil, incluyó el pasaporte diplomático.

El 26 de octubre, un día después de perder la segunda vuelta frente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro recibió la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, junto con la prohibición de salir del país.

La decisión fue dictada por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, quien también estuvo a cargo del juicio en el que el ex Presidente Jair Messias Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Al vencer el plazo sin que los documentos fueran entregados, la Policía Federal anuló ambos.

El Senador es investigado en el STF por un presunto caso de lavado de dinero, según los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El expediente se tramita bajo secreto judicial.

En el centro de la indagatoria está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del Senador, señalado como operador de un entramado societario con movimientos financieros considerados sospechosos y vinculados con el sector de las apuestas deportivas.

Según la Policía Federal, Flávio Bolsonaro llegó a figurar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien además es investigado por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.

La anulación de los documentos ocurrió en medio de versiones de la prensa brasileña respecto a una posible salida del País del hijo mayor del ex Presidente a través de Argentina.

El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, afirmó el 27 de octubre que Flávio Bolsonaro “no ha pedido asilo” en ese país.

El propio Senador informó el lunes respecto a la orden judicial y negó haber manifestado que pretendía dejar Brasil, luego de que su hermano Eduardo Bolsonaro, ex Diputado autoexiliado en Estados Unidos tras declararse víctima de una persecución judicial, se lo recomendara en caso de perder la elección.

Flávio Bolsonaro obtuvo 48 por ciento de los votos en la segunda vuelta, frente al 52 por ciento de Lula da Silva, quien revirtió el resultado de la primera ronda del 4 de octubre de 2026.