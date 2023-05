Las autoridades estadounidenses arrestarán “grandes cifras” de migrantes sin documentos, a lo largo de la frontera sur con México, cuando se levante el Título 42, declaró Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario estadounidense indicó que, a pesar de haber estado preparándose para dicho momento en los últimos dos años, las autoridades de EU esperan grandes números de detenciones en los siguientes “días y semanas”.

“De hecho, ya estamos viendo cifras altas de detenciones en ciertos sectores [de la frontera con México]”, apuntó Mayorkas, quien también destacó que el personal del DHS, las instalaciones y las comunidades en la zona fronteriza, estaban “bajo una presión increíble” y auguró que el plan puesto en marcha por el Gobierno de EE.UU. arrojaría resultados, pero que ello llevaría tiempo.

Asimismo, Mayorkas se quejó de que los traficantes de personas estuvieran esparciendo “información falsa”, afirmando que la frontera de Estados Unidos con México estará abierta tras el 11 de mayo. “No lo va a estar, están mintiendo a la gente”, sentenció.

Por ese motivo, el DHS inició una campaña digital de publicidad en Centroamérica y Sudamérica, para contrarrestar “las mentiras de los traficantes con información precisa sobre las leyes de inmigración de Estados Unidos“.

“Como han podido ver por las imágenes de vuelos de deportación y las detenciones por parte de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar de forma irregular es ilegal y que aquellos que no son aptos para (recibir) ayuda serán devueltos rápidamente”, enfatizó Mayorkas.

Por otro lado, el titular del DHS culpó al Congreso de EU de la situación actual, por dejar que siguiera vigente un sistema migratorio “anticuado y roto” durante dos décadas, pese al consenso de que se necesitaba “desesperadamente” una reforma.

“También es resultado de la decisión del Congreso que no nos hayan proporcionado los recursos que necesitamos y hemos pedido”, agregó el funcionario del Gobierno Federal estadounidense, que este mismo 10 de mayo de 2023, promulgó una nueva regulación que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una vez que concluya su vigencia a las 23:59 horas del 11 de mayo de 2023.

La nueva norma califica como “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular y que no hayan pedido protección en un tercer País, durante su travesía hacia EU.

Además, los migrantes a los que se sorprenda cruzando ilegalmente la frontera con México, no podrán regresar durante cinco años, y pueden enfrentarse a acciones penales si lo hacen.

“La norma complementa esfuerzos que combinan las vías lícitas con consecuencias para quienes no usen esas vías, y establece ciertas condiciones limitantes a la elegibilidad para el asilo a quienes no recurran a tales vías”, según indicaron, en comunicado conjunto, los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de EE.UU.

La norma presupone que quienes no usen las vías lícitas para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo y permite que Estados Unidos expulse a personas que no establezcan un temor razonable de sufrir persecución o tortura en el país al cual sean expulsadas.

DESPLIEGA EU 24 MIL AGENTES EN LA FRONTERA CON MÉXICO

Por otra parte, el Gobierno encabezado por el presidente Joseph Biden desplegó 24 mil agentes de diversas agencias, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, ante el fuerte aumento del flujo migratorio que se generó por el levantamiento del Título 42, a la medianoche del 11 de mayo.

Los 24 mil agentes se suman a los más de mil militares que se habían integrado a la frontera con México durante la semana anterior, quienes apoyarán a las autoridades de Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Border Patrol, por sus siglas en inglés), y del DHS, que se encargarían de realizar entrevistas, evitar cruces irregulares y transportar a los migrantes a centros de atención en los estados colindantes con territorio mexicano.

ACUERDOS DE ESTADOS UNIDOS CON MÉXICO

Por otra parte, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con su homólogo de Estados Unidos, reforzar los controles en la frontera de México con Guatemala y Belice, así como lo largo de toda la ruta migratoria hacia EU, según revelaron, el mismo 10 de mayo de 2023, altos funcionarios de la Administración de Biden, a diversos medios nacionales e internacionales.

Las fuentes afirmaron que el Gobierno mexicano acordó desplegar acciones de control “más robustas” ante el esperado incremento en los flujos migratorios, por el fin de la política que permite la expulsión de migrantes a México, conocida como Título 42.

“El Gobierno de México se comprometió emprender una operación de aplicación de la Ley bastante robusta en su frontera sur [con Guatemala y Belice], así como en las rutas de tránsito hacia la frontera norte [con EE.UU.] que creemos ayudará”, dijo uno de los altos funcionarios estadounidenses, que solicitó el anonimato.

Además, aseguraron a periodistas que el reforzamiento de los controles migratorios por parte de México fue uno de los temas abordados por el presidente López Obrador durante su llamada telefónica con su homólogo estadounidense Biden.

En tanto que Keneth Lee Salazar, titular de la Embajada de EU en México, señaló que durante conversación telefónica que sostuvieron los presidentes López Obrador y Biden, refrendaron el compromiso de ambos países para atender el fenómeno de la migración.

Según dijo el diplomático estadounidense, ante el término del Título 42, que permitía a los Estados Unidos rechazar migrantes por razones sanitarias, los dos países seguirían colaborando a través de la ampliación de vías legales, para permitir el ingreso ordenado y seguro a territorio de EE.UU.

“La llamada entre el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirma nuestro compromiso conjunto para abordar las causas de la migración, combatir las redes de traficantes que engañan y lucran con la necesidad de los migrantes, y seguir impulsando un manejo ordenado, seguro y humano de la migración”, indicó Salazar.

El embajador informó que, además de la llamada entre los presidentes de México y EE.UU., una delegación mexicana encabezada por Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, estuvo en Washington para afinar los esfuerzos conjuntos en la atención al tema migratorio.

“Esta visita permitirá profundizar el trabajo que realizamos conjuntamente en el sureste de México y en Centroamérica, particularmente a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID, por sus siglas en inglés] y AMEXCID. Con ello, buscamos generar oportunidades, prosperidad y esperanza en las comunidades, así como empoderar a la gente para que pueda construir su propio futuro”, consideró Salazar.

Mientras que la Cancillería mexicana notificó que reforzaría sus acciones y estrategias de protección consular, ante el término del llamado Título 42, que dejara de operar a partir del primer minuto del día jueves del mismo mes y año.

En un comunicado, la SRE indicó que hasta el sábado 13 de mayo de 2023, personal de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, estaría presencialmente apoyando las labores consulares de las once representaciones de México en la frontera con EE.UU., para atender en tiempo real los casos que pudieran originarse.

“De igual forma, junto con las personas titulares de los consulados en Texas [McAllen, Laredo, Del Río, Eagle Pass, San Antonio, El Paso y Brownsville], en California [San Diego] y Arizona [Nogales, Tucson y Yuma], sostendrán reuniones con autoridades migratorias en México y Estados Unidos para salvaguardar los derechos de nuestra población, así como para reforzar los mensajes preventivos sobre los riesgos del cruce de forma indocumentada, del tráfico de personas y de las penalidades del reingreso indocumentado”, indicó la SRE.

Asimismo, la Cancillería informó que reforzará el número y servicios del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM), que opera las 24 horas, los siete días de la semana, como principal herramienta de protección a los connacionales.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad para América del Norte y de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, tomará todas las medidas necesarias para que los consulados de México en la frontera asistan y protejan a todas aquellas personas que lo requieran, así como para garantizar su acceso al debido proceso migratorio, y la defensa de sus derechos y bienestar”, prometió la SRE.