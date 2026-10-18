$!Reanudan protestas en Francia; policía dispersa a manifestantes en París

Nuevas concentraciones y enfrentamientos entre manifestantes y policías se registraron este domingo 18 de octubre en París, un día después de una jornada de protestas que dejó miles de detenidos y daños materiales en distintas ciudades de Francia. De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación, varios cientos de personas se reunieron en la Plaza de la República, en la capital francesa, tras convocatorias difundidas en redes sociales. La concentración no había sido autorizada por las autoridades.

Elementos policiales desplegaron un operativo de seguridad e intervinieron cuando comenzaron las tensiones. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los asistentes, mientras algunos manifestantes lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad. También se reportaron intentos de levantar barricadas y detenciones. Las nuevas movilizaciones ocurrieron después de las protestas del sábado 17 de octubre, convocadas para denunciar el alto costo de vida, el aumento en los precios de los combustibles y el deterioro de la educación pública.