Recuperan 42 páginas perdidas de uno de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento

Un hallazgo histórico sacude el mundo académico: un equipo internacional liderado por el profesor Garrick V. Allen logró recuperar 42 páginas perdidas del Códice H, un manuscrito del siglo VI que contiene copias de las cartas de San Pablo.

El códice había sido parcialmente desmontado en el siglo XIII en el monasterio de la Gran Lavra, en el Monte Athos, y sus hojas reutilizadas como material de encuadernación, lo que dispersó sus fragmentos por distintas bibliotecas europeas.

El avance fue posible gracias a la tecnología de imagen multiespectral, que permitió detectar un “efecto espejo” generado por el reentintado del manuscrito, revelando rastros del texto original en páginas opuestas. Además, pruebas de radiocarbono confirmaron que el pergamino data del siglo VI.

Aunque los pasajes recuperados corresponden a textos ya conocidos, el hallazgo aporta información clave sobre la transmisión del Nuevo Testamento en la antigüedad. Entre los descubrimientos destacan las listas de capítulos más antiguas de las cartas paulinas y anotaciones que muestran cómo los escribas corregían y comentaban los textos.

El proyecto abre la puerta a nuevas ediciones críticas del códice y ofrece un mejor entendimiento histórico de la Biblia, consolidando a este manuscrito como una pieza fundamental para el estudio del cristianismo primitivo.