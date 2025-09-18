Sanciones a CIBanco, Intercam y Vector fueron por lavado de dinero, enfatiza Tesoro de EU

Ante integrantes de la Asociación de Bancos de México, John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de Estados Unidos, aseguró este jueves que las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector, son muestra de que el gobierno de su país hará cumplir a las instituciones financieras sus obligaciones contra el lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT), emitió el pasado 25 de junio órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple; Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., como “una preocupación principal de lavado de dinero, en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

“(John K. Hurley) dialogó sobre el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos por combatir a los cárteles de la droga y trastornar el flujo del mortal fentanilo a los Estados Unidos mediante un mejor cumplimiento legal, en seguimiento al mandato del Presidente Trump”, indicó el USDT en un comunicado este 18 de septiembre.

“Durante la reunión, el Subsecretario Hurley enfatizó que el sector financiero de México desempeña un papel crucial en la defensa contra las finanzas ilícitas y destacó las alertas públicas del Tesoro como herramientas importantes para ayudar a los bancos a cumplir sus obligaciones legales”.

La institución agregó que el Subsecretario destacó el compromiso del Departamento del Tesoro de bloquear los fondos de los cárteles y destacó las recientes acciones legales (2313a) como evidencia de la determinación de los Estados Unidos a garantizar que el sector privado haga su parte para desmantelar las redes de los cárteles.

“El Subsecretario también expresó una profunda apreciación por la sólida relación entre los Estados Unidos y México, haciendo hincapié en el papel vital del gobierno y la industria para promover las metas de seguridad compartidas. El diálogo se enfocó en mejorar la cooperación para garantizar un mejor cumplimiento y lograr resultados efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles”, finalizó el Departamento del Tesoro de EU.

Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificó el pasado 30 de julio como inaceptable el presunto involucramiento de CIBanco, Intercam y Vector en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos que traficaban con la droga sintética conocida como fentanilo.

Durante una entrevista exclusiva con el medio digital Breitbart News, el funcionario federal estadounidense subrayó que en los últimos tres años el fentanilo ilegal proveniente de México había estado detrás de la muerte de casi 200 mil ciudadanos de EU.

Asimismo, aseguró que el USDT seguiría tomando medidas contra instituciones financieras mexicanas, que supuestamente ayudaban a lavar dinero a cárteles mexicanos del narcotráfico.

“En el Tesoro hemos declarado a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Y vamos a ir contra ellos. Ya sancionamos a tres instituciones financieras en México, una casa de bolsa y dos pequeños bancos, pues esto es simplemente inaceptable”, declaró Bessent.

“Yo he visto morir por fentanilo a los hijos de dos amigos en el suburbio más rico de Estados Unidos, Greenwich, Connecticut. Imaginen lo que haríamos si existiera una organización terrorista que matara a 200 mil estadounidenses al año ¿Qué les haríamos? Los eliminaríamos, los eliminaríamos”.

El titular del USDT también destacó la orden emitida en marzo de 2025, para combatir el lavado de dinero en zonas fronterizas de Texas y California con México, que obligaba a instituciones de servicios monetarios a reportar toda transacción en efectivo superior a 200 dólares, cuando, antes, el requisito era para operaciones arriba de 10 mil dólares.

“Ya redujimos [el monto] para hacer los llamados Informes de Actividad Sospechosa en los Estados fronterizos [con México]. Hemos reducido el monto en dólares de esos Informes de Actividad Sospechosa”, explicó.

“Vamos a acabar con esto. Porque olvidémonos un momento de las muertes [por fentanilo], esas son imposibles. Pero pensemos en las vidas y las familias de las personas con adicción y cuyo futuro está destruido”, insistió el USDT, ello en referencia a la orden en principio temporal que entró en vigor en abril de 2025 y que finalizaría en septiembre del mismo año.