Los fenómenos anómalos no identificados aún son uno de los mayores misterios de nuestro planeta y se han registrado en todo el mundo observaciones de objetos en el cielo que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos, pero las observaciones de alta calidad son limitadas, por lo que actualmente no tenemos el conjunto de datos necesarios para sacar conclusiones científicas definitivas sobre fenómenos anómalos no identificados, pero ese es el siguiente paso, señaló el Equipo de Estudio Independiente de la NASA. El grupo de expertos declaró que la naturaleza de la Ciencia es explorar lo desconocido y los datos con el lenguaje que utilizan los científicos para descubrir los secretos de nuestro universo, pero que a pesar de los numerosos relatos y elementos visuales, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas y seleccionadas imposibilita hasta el momento confirmar si hay vida extraterrestre.

El 9 de junio de 2022, la NASA anunció un estudio independiente de fenómenos anómalos no identificados, centrado en identificar cómo la Agencia podría abordar la cuestión científicamente. “Recientemente, muchos testigos creíbles, a menudo aviadores militares, han informado haber visto objetos que no reconocieron sobre el espacio aéreo estadounidense. La mayoría de estos eventos han sido explicados desde entonces, pero unos pocos no pueden identificarse inmediatamente como fenómenos naturales o provocados por el hombre. Estos eventos ahora se denominan colectivamente Fenómenos Anómalos No Identificados”, se señala en el informe de la NASA. El equipo de estudio independiente está formado por 16 expertos de diversos orígenes en ciencia, tecnología, datos, inteligencia artificial, exploración espacial, seguridad aeroespacial, medios e innovación comercial.

“Se les asignó la tarea de identificar los datos disponibles sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados y producir un informe que describa una hoja de ruta sobre cómo la NASA puede usar sus herramientas científicas para obtener datos utilizables para evaluar y categorizar la naturaleza de los fenómenos en el futuro”, se explica en el documento. Los expertos señalaron que cuando se trata de estudiar tales fenómenos, el desafío general es que los datos necesarios para explicar estos avistamientos anómalos a menudo no existen; esto incluye informes de testigos oculares, que por sí solos pueden ser interesantes y convincentes, pero no son reproducibles y generalmente carecen de la información necesaria para sacar conclusiones definitivas sobre la procedencia de un fenómeno anómalo no identificado. “Para comprender un fenómeno anómalo no identificado es esencial un marco científico riguroso, basado en evidencia y datos”, señalan los expertos en su informe. La presentación Desde la sede principal ubicada en Washington, el administrador de la NASA, Bill Nelson, fue el responsable de presentar los resultados del estudio encargado en 2022 a un consejo de expertos.