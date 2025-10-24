Trasladan a NY a traficante de fentanilo de origen chino

Zhi Dong Zhang, “Brother Wang”, ciudadano de origen chino , recapturado en Cuba el 21 de octubre, presunto proveedor de fentanilo de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fue trasladado este viernes a Brooklyn para que se presente ante el Juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Dong Zhang escapó el 10 de julio de 2025 mientras se encontraba en arraigo domiciliario bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional en un domicilio de la Ciudad de México, el mismo día que ordenaron una nueva captura en su contra en Estados Unidos, por lavar más de 20 millones de dólares en el sistema bancario.

El Juez Cogan fue quien llevó los procesos judiciales de Genaro García Luna -ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como de los capos sinaloenses, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, cofundadores y ex líderes del Cártel de Sinaloa, entre otros.

Dong Zhang fue entregado el 23 de octubre por el Gobierno de México a Estados Unidos, luego de su recaptura en Cuba tras haber huido de un arraigo domiciliario en territorio mexicano.

Un día después fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas, en Brownsville.

En dicha audiencia, el Juez Ignacio Torteya determinó que el capo chino debería enfrentar inicialmente los cargos en su contra en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, mismos que fueron presentados desde junio de 2021. Dong Zhang no se opuso al traslado.

En la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el capo chino enfrentaría diez cargos de tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, así como lavado de dinero, aunque la versión pública de la acusación en su contra sólo mencionaba una transacción de 54 mil dólares, llevada a cabo en noviembre de 2020. En este caso, Cosme Avendaño Soto y Qi Yun eran los coacusados de Dong Zhang.

Las dos acusaciones principales contra el capo chino estaban radicadas ante la Corte Federal de Distrito para el Norte de Georgia, con sede en Atlanta, ya que en octubre de 2022 fue imputado por trece cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero, debido a que le detectaron transacciones por 335 mil dólares.

El 24 de octubre, un juez de esa misma Corte Federal, Justin S. Anand, fijó para el 17 de noviembre como fecha de la audiencia inicial contra el acusado, de 48 años.

El 5 de julio, agentes de la Administración de Control de Drogas presentaron una declaración jurada ante la misma Corte, en la que lo identificaron como uno de los líderes de una organización de tráfico de cocaína y fentanilo importados desde México, que operaba en Los Ángeles, California, y Atlanta, Georgia.

La investigación detectó al menos 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias vinculadas con “Brother Wang”, que recibieron depósitos por 20 millones de dólares, entre 2020 y 2021.

Seis días después de dicha acción de la DEA, el 11 de julio, un juez federal en México benefició a Dong Zhang con prisión domiciliaria, medida que el fugitivo aprovechó para escapar del territorio mexicano.