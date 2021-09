A días de iniciada la pesca del camarón, en el Huizache-Caimanero denuncian pesca ilícita

Hasta las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca llegó una comitiva de la cooperativa pesquera La Guásima para denunciar irregularidades en la captura del camarón y falta de vigilancia en el sistema lagunario Huizache-Caimanero.

Esta denuncia formal llega tres días después de haber comenzado la temporada de captura del camarón en lagunas y esteros.

“Venimos para llegar a un acuerdo por este daño que nos está ocasionando la cooperativa Álvaro Obregón de no acceder a cerrar los ‘chacuacos’ de los que nos estamos quejando”, explicó Luis Enrique Zambrano Jiménez, cooperativo de pescadores de La Guásima.

“Los ‘chacuacos’ son unos túneles que abren ellos por donde sale el camarón, sacan mucho camarón así”.

Después de una reunión de más de una hora con funcionarios de la Conapesca, los inconformes salieron de la dependencia federal con una solicitud de “paciencia”, sin llegar a una promesa de solución.

“Ya hemos venido aquí varias veces y no hemos tenido respuesta de Conapesca, quiero llevar a La Guásima una respuesta, ya no hay tiempo qué perder, nosotros no queremos llegar a un enfrentamiento”, comentó el líder pescador.

Por su parte, la Conapesca no ofreció ninguna postura oficial a los medios de comunicación; la reunión fue a puerta cerrada.