A la expectativa, Protección Civil en Mazatlán por posible huracán; se discutirá en Cabildo acciones a tomar

Protección Civil de Mazatlán está a la expectativa de la Tormenta Tropical 16-E, la cual podría impactar a Sinaloa y convertirse a Huracán fase 2, informó Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de la dependencia municipal.

El funcionario detalló que aún desconocen si el fenómeno meteorológico se convertirá en huracán, y de ser así tampoco se sabe si “Pamela” impactaría Mazatlán, así que lo que queda es seguir monitoreando su comportamiento.

“Todos son pronósticos todavía, no está definida ni trayectoria, son posibles trayectorias, todo es un pronóstico todavía, necesitamos esperar por lo menos las siguientes 24-36 horas”, explicó.

“Estamos haciendo un monitoreo y seguimiento nada más, no vamos a hacer otra cosa más que eso ahorita, las posibles trayectorias no están definidas, la intensidad no está definida, es un pronóstico nada más”, añadió.

Ruiz Gastélum sostuvo que es aventurado hacer conjeturas de la trayectoria del posible huracán, que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional podría impactar las costas sinaloenses el próximo miércoles o jueves.

“Ahorita está a más de 900 kilómetros del municipio, en el reporte que pasaron en la mañana, es muy aventurado decir algo, ahorita es monitoreo, seguimiento las próximas 36 horas, conforme se desplace hay que ver comportamiento, y en base a eso viene la preparación previa, si es así, se analizará el día de mañana a las cinco de la tarde en el Cabildo para ver el tema de la tormenta”, reiteró.