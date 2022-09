A pesar de haber hecho un pago por $60 millones, Gobierno de Mazatlán no recibió ninguna luminaria de Azteca Lighting

Seis meses después de firmar el contrato y defender la compra de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos, en un esquema de adjudicación directa, y dar un adelanto de 60 millones de pesos, ahora el Gobierno de Mazatlán revela que en todo este tiempo jamás recibió una sola luminaria de este paquete.

Esto, de acuerdo con el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, fue lo que orilló a la administración municipal a cancelar el contrato con la empresa Azteca Lighting SA de CV.

Sin embargo, este tema salió del ámbito local al ser investigado por la Auditoría Superior del Estado, que recién concluyó la revisión del caso y emitió recomendaciones al Gobierno local.

Aunque todavía no hay información precisa del contenido que arrojó la investigación, lo cierto es que la postura de la Comuna mazatleca queda en entredicha, pues ahora pasó a la defensiva en el caso al justificar que la cancelación del contrato fue por no entregar en tiempo y forma las lámparas led.

El 3 de mayo Noroeste publicó que el Comité de Adquisiciones del Gobierno de Mazatlán, encabezado por la Oficial Mayor, Nayla Velarde, había autorizado comprar 2 mil 139 luminarias por un monto de 400.8 millones de pesos bajo adjudicación directa, y desde entonces se convirtió en un tema que ya no se soltó.

El contrato fue firmado el 2 de marzo pasado, de acuerdo con el acta de sesión 87/2022 del Comité de Adquisiciones de la Comuna mazatleca, en el que se especifican tres montos como pagos entre 2022 y2024, de 133.6 millones de pesos cada uno.

De este primer pago solo se erogaron 60 millones de pesos en abril, de acuerdo con la Tesorería Municipal, y los siguientes $60 millones se pagarían este mes, lo que ya no ocurrirá por la cancelación.

Regidores de oposición y organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano de Mazatlán e Iniciativa Sinaloa, también se adentraron en el tema, incluso los primeros llevaron el caso ante la ASE y la Fiscalía General del Estado por presumir daño a las finanzas municipales.

Desde entonces, cada vez que se cuestionaba que la adjudicación directa del contrato era un acto irregular, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres lo defendía de cualquier crítica, decía que no era necesaria la licitación de esa compra.

En junio el Gobierno del Estado anunciaba que Azteca Lighting SA de CV no le había entregado lámparas que adquirió la administración del entonces Gobernador Quirino Ordaz Coppel, por 12 millones de pesos.

Incluso, esto llevó a la administración estatal a interponer una demanda contra la empresa por incumplimiento de contrato.

Y mientras la investigación de la ASE “cocinaba” lo que se presumía, el presunto daño a las finanzas municipales, el discurso de la autoridad municipal fue cambiando el “tufo” de su defensa.

El pasado viernes la Auditoría Superior del Estado entregó al Ayuntamiento de Mazatlán un resolutivo preliminar sobre la investigación que realiza por la adquisición de luminarias de manera directa, sin licitación, y dio tres días hábiles para ello, que vence el miércoles, pero se atenderá en tiempo y forma.

No puedes cancelar un contrato al día siguiente: González

“No le puedes cancelar al día siguiente, de que ya no quisiste, espérame, dame tiempo para entregarte, entonces das un tiempo, un margen y sobre ese tiempo vas marcando”, agregó González Zataráin en entrevista.

“El mismo procedimiento te va marcando los tiempos, notificas, primero haces un aviso, en ese aviso le requieres lámparas, no responde con las lámparas, haces otro aviso, das otro tiempo, es un procedimiento que tienes que darles tiempo, no es que ayer por la presión o la semana pasada por la presión se me ocurrió hacerles un procedimiento de cancelación, no, desde que se recibió el pago ahí empieza a correr el tiempo que tiene para que la empresa se de un espacio de entrega”.

-- ¿Entonces, el argumento para cancelarlo fue incumplimiento?

“Sí (fue incumplimiento de contrato), no tenemos ninguna lámpara ahorita todavía”, respondió González Zataráin.

Precisó que el propio contrato dice que la empresa tenía que entregar las luminarias cuando se lo requiriera el Municipio, pero ya pasó muchos meses y se le requirió en tiempo y de manera legal, y no lo hizo.

El funcionario entrevistado manifestó que con esta cancelación de contrato se busca recuperar los 60 millones de pesos que se le dio a dicha empresa de anticipo y ya no hacerle ningún otro pago como el que estaba programado por una cantidad similar para septiembre.