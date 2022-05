A pesar de retén que detuvo a periodistas durante su gira, AMLO rechaza que el País esté bajo control del narco

MAZATLÁN._ De gira por la Presa Picachos para ver los trabajos del Distrito de Riego, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el crimen organizado no controla el País, sino que lo hace el Estado mexicano.

Este viernes en Badiraguato, durante su gira presidencial, un grupo armado que vestía ropa de corte militar detuvo por minutos a la prensa, a quienes cuestionó si “portaban armas”.

-- ¿No es que los grupos delictivos estén tomando ciertos territorios de Sinaloa y otras partes del País?

“No, eso es lo que dicen los conservadores, ya eso es lo que dicen, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”, continuó el Presidente de la República.

Ante el hecho que los integrantes de dichos grupos delictivos utilicen uniformes tácticos y equipos exclusivos de las Fuerzas Armadas del País, dijo que eso sucede en Jalisco y otras partes del País.

“Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso en Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa”, añadió López Obrador durante su gira de trabajo por el sur de Sinaloa bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó a elementos del Ejército, de la Ayudantía Presidencial y personal de corporaciones policiales, además de que él y su comitiva utilizaron cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para transportarse.

-- ¿Entonces los grupos delictivos no tienen el control de territorios del País?

“No, no, no, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón (ex Presidente de la República panista) para que quede claro”, enfatizó el mandatario federal.

-- ¿Entonces el Gobierno de la República tiene el control de los territorios de la nación?

“Si, sí, sí, sí, sí. O sea, no hay en el gobierno, ¿cómo se llama el que está allá preso?, García Luna (Genaro García luna, Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón), ya no hay eso”.

Expresó que se sintió seguro en su visita a Sinaloa, y que estará viniendo cada cuatro meses para ver las obras que se realizan.

Esta semana el País rebasó en lo que va de su sexenio los 121 mil homicidios dolosos.

Sin embargo, el Mandatario nacional ha reprochado esta situación a los ex presidentes.