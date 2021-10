Abogado que perdió 23 demandas, entre ellas el caso Nafta, trabaja ahora para el Ayuntamiento de Mazatlán

Un abogado que perdió 23 demandas de la Comuna, entre ellas el caso Nafta, trabaja ahora para el Ayuntamiento de Mazatlán, lo que es pruebe de la impunidad que hay en esa instancia de gobierno, dijo el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

“Aquí el tema que nosotros hemos estado observando es el tema de la impunidad, en qué sentido, en que efectivamente hay denuncias que se han dejado perder y que están documentadas, me refiero específicamente al caso Nafta, pero que a las personas que dejan perder, a los abogados que pierden los casos no les pasa absolutamente nada”, añadió Rojo Navarro.

“Esa parte es la que también se ve mal que pues sí tiene identificado el problema, pero qué hacen para corregirlo, no hacen absolutamente nada, prueba de ello es que el abogado que perdió el caso Nafta, y no nada más perdió el caso Nafta, perdió 23 asuntos en ese entonces, incluido el caso Nafta, está trabajando para el Ayuntamiento actualmente”.

Agregó que a dicho abogado en su momento le hicieron un procedimiento administrativo mal hecho, donde le fincaron únicamente responsabilidades pecuniarias o monetarias, pero nunca lo inhabilitaron.

“Entonces al momento en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en aquel entonces le dio el fallo a favor a él lo contrataron en el Ayuntamiento de nuevo y ahorita está trabajando en el Ayuntamiento y no nada más dejó perder Nafta, dejó perder 23 asuntos”, reiteró el director del OCM.

“Entonces ese es el asunto, más allá de que dejen perder los casos no les pasa absolutamente nada, entonces se ha vuelto un vicio provocado por la impunidad que existe dentro del mismo Ayuntamiento porque ni en su momento los que tenían facultades que eran los síndicos procuradores y ahorita el Órgano Interno de Control pues no les fincan responsabilidades a estas personas que dejan de hacer su trabajo, que para eso se les paga”.

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, manifestó entre el lunes y este martes que de cerca de 500 demandas laborales y administrativas, de las que ha perdido la Comuna definitivamente se tienen que pagar cerca de 200 millones de pesos, entre ellos los 141 millones de pesos que ordenó un juez pagarle a Nafta que duró cuatro trienios por no concretarse la construcción de una gasolinera en la Colonia Palos Prietos, en este puerto.

Añadió que por ello se analiza la desaparición del Departamento Jurídico o dejarlo como una pequeña estructura y contratar despachos externos para que lleven los asuntos de la Comuna.

Al respecto, Rojo Navarro dijo que en el tema de dicho Departamento Jurídico habría que ver las cabezas de esa instancia, si son capaces para ocupar esos puestos o no y lo que se ha estado viendo también es la no existencia de una Ley Profesional de Carrera o Servicio Civil de Carrera que permita tener a las mejores opciones para ocupar los puestos, que cumplan con las características que puedan ser titulares de las áreas correspondientes para poder sacar adelante el trabajo.

“Entonces ahí cómo está evaluado, porque normalmente los que son los encargados de las cabezas de ese tipo de departamentos pues los pone la autoridad que entra, son puestos que son muy volátiles por decirlo de alguna forma, de que cada autoridad nueva que llega son uno que cambia, entonces a quién ponen ahí, no necesariamente los que sean más aptos para desempeñar ese puesto”, recalcó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán la mañana de este martes.

“Entonces, pues son dos cosas: cómo se eligen a esas personas que van a ocupar esos puestos tan importantes y la otra es la impunidad que impera en el no castigo de las personas que dejan de hacer su trabajo”.

También pidió que la Comuna defina qué es lo mínimo de personas que puede dejar en el Departamento Jurídico porque con un Departamento Jurídico fuerte y bien articulado, con una cabeza que sea capaz de llevar a cabo el trabajo, no se necesita contratar despachos externos, salvo sus excepciones, como en todo.

“Pero imagínate van a tener que desarticular todo el servicio público y contratar despachos externos... en el caso de Nafta se pagaron más de 8 millones de pesos en despachos externos que nada más se les pagó y no resolvieron el problema, tampoco es garantía que un despacho externo lo vaya hacer”, reiteró Rojo Navarro.

“Entonces aquí yo creo que lo que se tiene que hacer es un análisis profundo de ver quién está ocupando esos puestos, te digo, el que perdió el caso Nafta fue contratado (nuevamente por el Ayuntamiento), por ética no debería haberlo contratado, por qué, porque, aunque no fue sancionado de manera de que fuera inhabilitado, por ética no debieron haberlo contratado”.