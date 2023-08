El expediente sobre gastos no comprobados atribuido al ex Secretario de Presidencia, Loar López, es porque él realizó la solicitud a Egresos y no porque hubiera gastado esa cantidad, informó el Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin.

Detalló que son 404 mil 094 pesos los que no se han comprobado que tienen que ver con el segundo viaje a España que no se realizó, por lo que será el Órgano Interno quien investigue para dar con el responsable o los responsables del daño y regrese el recurso.

Sobre el señalamiento de la boletera que creó López Delgado en conjunto con el Instituto de Cultura, el Alcalde de Mazatlán dijo desconocer el tema y hasta el momento no existe proceso que lo investigue.

Édgar González Zataráin calificó de tendencioso el exhibir el proceso en contra de Loar López como si fuera reciente.

El sábado 12 de agosto, la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, informó que el Órgano Interno de Control abrió un expediente que investiga gastos no comprobados posterior a la supervisión que realizó la Sindicatura de Procuración al ex Secretario de Presidencia, Loar Susek López Delgado.

“Hasta ahorita hay un procedimiento en el Órgano Interno de Control, derivado también de una supervisión de la Sindicatura en Procuración, entonces ya será el Órgano Interno de Control quien haga ahí la respectiva investigación, es sobre el tema de gastos a comprobar”, declaró.