“Van a quedar deudas, mas no las deudas que yo recibí cuando recibí mi administración. Hemos sido un gobierno muy responsable, donde estamos ahorrando desde el mes de enero todo lo que es el aguinaldo de los trabajadores, estamos en espera de que se nos dé para poder nosotros cumplir con ellos”, dijo García Sánchez.

“Ya tenemos más de un mes acudiendo para solicitar el apoyo de Gobierno del Estado para cerrar el ejercicio; el día de antier (miércoles) tuvimos reunión con el secretario general de Gobierno, el licenciado Feliciano (Castro), donde nos recibió y él está pendiente para darnos ese acercamiento con el secretario de Finanzas, y yo sé que vamos a tener una buena respuesta. No me han dado fecha, el gobernador ha estado fuera, es por eso que no me han dado una respuesta ya, pero yo sé que va a ser positiva para salir adelante con las finanzas de nuestro municipio”.

Debido a esos mismos adeudos que tiene la actual administración, algunos trabajadores del sindicato se mantienen en protesta afuera del Ayuntamiento, sin embargo, la alcaldesa asegura que los trabajos se mantienen con normalidad y se sigue atendiendo a la ciudadanía.

“Están todavía afuera de palacio los trabajadores sindicalizados que se les adeudan tres canastas básicas, estamos en espera del apoyo de nuestro gobernador para cerrar este ejercicio.

“El día de ayer (jueves) hizo una semana del plantón, está la negociación del contrato colectivo, donde hoy tenemos una reunión. Se hizo una comisión para que los servicios públicos no se paren y se pueda seguir dando la atención a la ciudadanía”.

PREPARATIVOS PARA EL CAMBIO DE MANDO

Blanca Estela mencionó que ya se encuentra en contacto con el nuevo Presidente electo de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, a quien está poniendo al corriente de la situación que vive el Ayuntamiento.

“Estamos con la entrega recepción, ya tenemos desde el 1 de octubre donde se inició este acercamiento, donde lo hemos llevado a cabo con madurez sobre todo y pues más que nada buena aceptación. Se le está dando toda la información a cada uno de los enlaces para que todo esto sea de la mejor manera, sobre todo con madurez”.