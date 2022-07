Alcalde de Mazatlán admite que Instituto de Cultura ya se terminó el presupuesto para 2022

En apenas siete meses ya se terminó el presupuesto destinado para el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para el 2022, y ahora el director de esta paramunicipal tendrá que ver cómo le hace para seguir operando, confirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Lo que pasa es que desde un inicio él (José Ángel Tostado Quevedo) dijo que el presupuesto no le iba alcanzar por el Carnaval, queríamos que el Carnaval fuera autosustentable, pero acuérdense que dos días antes nos dieron permiso para hacer el Carnaval (del presente año), entonces no podíamos venderlo”, expresó Benítez Torres.

“Es que nosotros no podíamos asegurar ningún convenio con una empresa si no se hacía, nos iban a demandar, entonces no, ni modo, este próximo año tiene que ser autosustentable”.

-- ¿Entonces sí se terminó el presupuesto para este 2022 para este Instituto?

“Sí”, afirmó Benítez Torres.

Añadió que para que no se paralicen las actividades de dicho Instituto, el director José Ángel Tostado Quevedo debe resolver esta situación.

“Él debe resolverlo, el director, él debe tocar las puertas que tenga qué tocar, las que marcan los reglamentos”, reiteró.

-- ¿Y del Ayuntamiento no le van a destinar recursos?

“No, nosotros no podemos apoyarlo así, ya la vez anterior ya lo hicimos”, dijo.

El jueves, en el pleno del Cabildo, el Regidor de Morena Roberto Rodríguez Lizárraga, manifestó que tenía conocimiento que en dicho Instituto de Cultura ya se terminó el presupuesto que tenía asignado para el 2022, de 120 millones de pesos, y que por medios de comunicación sabe que se le han destinado otros 8 millones de pesos, pero si se le canalizan más apoyos puede afectar otras partidas de la Comuna.

Sin embargo, Noroeste documentó que le fueron asignados 168 millones para el 2022, de los cuales ya se había gastado $130 millones.

Recordó que todos los Regidores presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de dicho Instituto para que les informen de los estados financieros del Carnaval de Mazatlán 202, pero hasta el pasado jueves no se los habían entregado.