Alcalde de Mazatlán dice que no interpondrá denuncias por supuestas amenazas de Cuén; ‘que el pueblo lo cuida’

Al afirmar que el pueblo lo cuida, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que no interpondrá denuncias contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder político del Partido Sinaloense, por supuestas amenazas en su contra.

El Presidente Municipal no quiso dar detalles de ese tema, luego que ayer por la tarde señaló que el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa lo amenazó y le gritó en tres ocasiones, pero que a pesar de recibir este amedrentamiento, no acudirá a la autoridades.

“No voy a hacer más comentarios, no miento, yo no sé mentir, yo hablo con la verdad, pero no tiene caso ahondar más en eso, él sabe a lo que me refiero”.

-- ¿Recurriría a la Fiscalía a interponer una denuncia?

“No, no tengo necesidad, el pueblo me cuida, no tengo necesidad”.

Benítez Torres sostuvo que tampoco pedirá más vigilancia para que lo cuiden, pero recalcó que sí fue amenazado en tres ocasiones por el pasista, todo porque no le permitió ‘entrar’ a Mazatlán.

“No ocupo (más seguridad), los que me acompañan siempre me han acompañado, y de verás, la gente me protege”.

-- ¿Tiene miedo usted?

“No para nada...cuando no le permití entrar a Mazatlán, tres veces me amenazó”.

-- ¿Qué le dijo?

“No, no le voy a decir qué”.

El morenista avisó también que seguirá siendo blanco de críticas por los regidores del Partido Sinaloense, pero que ellos son mandados por Cuén Ojeda, y que no cooperan en nada para Mazatlán.

“Ellos no hacen pronunciamientos propios, hacen todo lo que él les pide, por eso es que se la pasan golpeteando, pero una cosa sí les digo, ellos no cooperan en nada de lo que se ha hecho en Mazatlán, es pura crítica, crítica”, aseveró.