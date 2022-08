Cuén ya me ha gritado tres veces, si algo me pasa ya saben quién es el culpable: ‘El Químico’

Si “algo le pasa”, el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, responsabiliza a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder moral del Partido Sinaloense.

El Presidente Municipal acusó que el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa está molesto porque no dejó que el PAS se apropiara del Ayuntamiento, es por eso que reconoció que teme que algo le suceda.

“Espero que Cuén no busque hacerme algo, porque ya me ha gritado tres veces, pero si algo me pasa, ya saben quién es el culpable”, subrayó.

El morenista celebró que Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, haya cortado relación política con Cuén Ojeda, además fustigó a los regidores del Partido Sinaloense en la Comuna.

“Hay regidores que no nos quieren porque no les permití apoderarse de Mazatlán, que son los regidores del PAS, que comanda Héctor Melesio Cuén, que afortunadamente ya no es aliado político de Morena, afortunadamente”, aseveró.

“Quisieron quitarme de la Presidencia y mandar ellos, hacer lo que quisieran con Mazatlán y no lo permití, me atravesé porque ya había gobernado tres años, ya sabía lo que era esto y fue una odisea sacarlos de ahí a los que querían imponer”.

Benítez Torres afirmó que los pasistas no proponen, que solo lo atacan, además, cuestionó que sean regidores y también maestros de la UAS.

“Yo les digo a los regidores del PAS, vienen a hacer crítica pero no construyen nada en Mazatlán, el enojo es porque querían servirse a través de Cuén con la cuchara grande de Mazatlán, y yo no lo iba a permitir, porque el Alcalde por el que votaron era yo y yo tengo un compromiso muy grande con la gente de Mazatlán, yo soy mazatleco, igual que la mayoría de ustedes”, indicó.