Alcalde de Mazatlán respalda a su Secretario por caso Nafta

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que respalda la labor del Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, de lo contrario dicho funcionario público ya no estuviera en ese cargo.

“Si no ya se hubiera ido, si no la respaldara”, expresó Benítez Torres la mañana de este jueves, con relación a la denuncia hecha por González Zataráin el miércoles, en la que suopuestamente grupo ARHE interpuso tres demandas en su contra por dichos con relación al caso Nafta.

“No voy a opinar nada de eso, el juego de demandas se da en todos lados y cuando hay polémicas pues se dan, cada quién tendrá qué defenderse”, continuó Benítez Torres.

-- ¿Se habla que han pedido prácticamente su cese a raíz del caso Nafta, a usted le ha llegado todo esto?

“No, no, no, eso es puro mitote, la verdad es que esas son cosas personales en las que yo no me meto”.

Dijo que en este caso se mantendrá al margen.

“Totalmente al margen, ni a favor de uno ni a favor de otro”, continuó.

También manifestó que cada día se inauguran obras y a él no lo detiene nadie, el único que lo puede detener es El Señor.

“Cada día inauguramos más obras, todos los días inauguramos obras, a mí no me detiene nada ni nadie, el único que me puede detener es El Señor, que me quite la salud, pero mientras yo esté cumpliendo pues la gente me avala, a mí no me interesa lo que ustedes piensen, o los medios de comunicación, me interesa lo que el pueblo piense y el pueblo me califica, me califica muy bien”, reiteró Benítez Torres.