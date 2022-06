$!Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán revela que Grupo ARHE interpuso demandas en su contra por dichos de caso Nafta

Édgar González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, reveló que Grupo ARHE interpuso tres denuncias en su contra por sus dichos y acciones por el caso Nafta.

Sin detallar el sentido de estas demandas, el funcionario municipal destacó que el líder del grupo ARHE continuamente le ha pedido a Luis Guillermo Benítez Torres cesarlo de sus funciones, cosa que se ha negado a hacer el Presidente Municipal, todo por no permitir los vicios que se venían presentando desde años anteriores.

“No es especialmente por filtrar información, sino obviamente no permitir el tema de la defensa en el jurídico, no permitir los vicios que se venían dando, pero específicamente eso no es nuevo, ya tiene rato, es una petición que de manera verbal le han hecho al Alcalde, muy constantemente la persona que usted refiere, y obviamente ya estoy enterado, voy a documentarme nada más, o que me notifiquen, tengo información fidedigna, incluso, de la misma empresa, que ya interpusieron por lo menos tres denuncias contra mí”, explicó.

“El Alcalde no ha cedido en el tema del cese, y obviamente la ruta que ellos, lo dijeron muy claro, obviamente en las columnas, en los comentarios, concluyen con que se requiere a mí persona, y obviamente lo ha constatado cuando va directamente y de manera verbal se lo dice, se lo dice al Alcalde y bueno, se van a venir esa serie de denuncias, las vamos a estar comentando, los avances, los vamos a tener informados, y obviamente los vamos a tener informados, hay que defendernos y obviamente estar atendiendo estos temas”, añadió.

González Zataráin dijo estar preparado para defenderse de esas denuncias, y afirmó que no tienen ninguna razón en cualquier querella que interpongan en su contra.

“No conozco yo las denuncias, pero obviamente van a ser diversos porque van a tratar de atacarme, incluso, así me lo dijo uno de los abogados de ellos, que van a ser muchas rutas, que a través de varias rutas y líneas, obviamente lo van a hacer ¿y qué significa que lo hagan? Que tengan razón o no, quizá no, no la tienen, y eso lo debemos ventilar en los tribunales”, señaló.

“Eso significa que me quieren desgastar, quieren que me dedique a estar contestando demandas, denuncias y bueno, le vamos a entrar, la verdad que sabemos las consecuencias que esto conlleva, el ser un funcionario responsable, que quieras hacer las cosas bien, que no permitas que la propia ciudadanía califica como mal, y pues eso incomoda a esas ciertas personas, a ciertos grupos”, agregó.

El 6 de junio el presidente de Grupo ARHE dirigió una carta hacia el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, donde dijo desistiría de la demanda por 111 millones de pesos que tenía contra la Comuna, pero aprovechó para acusar que un funcionario municipal le había faltado al respeto en reiteradas ocasiones.

“En su gestión, un servidor púbico ha vulnerado sistemáticamente ese respeto, incumpliendo con su obligación de conducirse de manera proba hacia con los ciudadanos, puesto que de forma maliciosa ha expuesto públicamente al Grupo con afirmaciones falsas y tendenciosas. Razón por la que solicito reciprocidad y respeto para mi persona, grupo que represento y para cualquier empresario o persona que tiene la obligación usted y los servidores públicos de atender y salvaguardar” se lee en el oficio que remata diciendo que podrían emprender acciones legales en contra de este funcionario.

González Zataráin reconoció que todo comenzó luego que se cuestionó la amistad del Alcalde con el empresario.

“Ha ocurrido desde hace rato, no es nuevo, detonó a raíz de una declaración a través de una pregunta que me hicieron, realmente es un tema que ya estaba ventilado desde hace muchos años, por allá del 2018 fue cuando notificaron de todas esas series de denuncias que había, contra el Ayuntamiento”, explicó.

Sobre la postura de “El Químico”, el Secretario dijo que el Alcalde está preocupado.

“Obviamente está preocupado por todo esto, porque obviamente pues es la ruta de un municipio que de una u otra forma es el Alcalde el que dirige los destinos del municipio, pues tiene que estar preocupado, sabemos que ya estas fricciones van a escalar, recordemos que hay antecedentes de ese grupo con otras personas, inclusive con periodistas, y bueno, es la forma de ellos moverse”, mencionó.

Sobre su defensa, el ex Diputado local mencionó que la defensa correrá por su cuenta, ya que las demandas fueron contra su persona.