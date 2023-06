Agregó que aunque no se tienen datos tan claros de estas demandas contra periodistas u organismos de la sociedad civil porque no se ha realizado una buena investigación ni desde el ámbito periodístico ni desde la sociedad civil respecto a los temas de acoso judicial, sí van en aumento, se tuvo el caso del doctor Sergio Aguayo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también fue demandado en su momento, incluso el periodista Carlos Loret de Mola.

En los últimos años se ha dado un boom de demandas contra periodistas por parte de políticos para reafirmar que efectivamente ellos tienen cierta calidad moral y mandar ese mensaje de que efectivamente nadie puede hablar mal de ellos, si no se van a hacer acreedores a estas denuncias, expresó el Coordinador Jurídico de Propuesta Cívica, Asociación Civil, Víctor Martínez.

“Podemos tener nuestros comentarios sobre Loret de Mola, pero es también un tema de acoso judicial en contra de la libertad de expresión, digo, qué manera se ejerce o no la libertad de expresión podemos tener otros comentarios, pero se da, entonces sí ha habido digamos como un boom respecto a cómo se utiliza el acoso judicial en comparación con otros años”, continuó Víctor Martínez.

“Nuevamente es un tema de quién es el autor que demanda, normalmente cuando son afiliados a la 4T, incluso oposición, etcétera, si deciden demandar digamos es normalmente a perfiles altos, hay algo muy importante, no se demanda normalmente a los periodistas regionales, a los periodistas municipales, a los periodistas que hacen reporteo digamos en sus comunidades, normalmente es cuando se les pega a presidentes municipales, cuando se les pega a gobernadores estatales, cuando se les pega a empresarios que empiezan a hacer este tipo de acciones legales porque no les conviene matar a un periodista”.

Con el crimen organizado son otras reglas

Recalcó que el crimen organizado no tiene ningún problema de matar a un periodista porque sabe que ese es su modus operandi y ellos saben que pueden actuar con impunidad.

“Pero por ejemplo para estos actores digamos políticos como mucho de más alto perfil les conviene una demanda para poder reafirmar que efectivamente ellos tienen cierta calidad digámoslo así moral frente a los periodistas y mandar este mensaje de que efectivamente nadie puede hablar mal de ellos porque si no se van a hacer acreedores a estas demandas”, subrayó el Coordinador Jurídico de dicha Asociación Civil nacional.

“Independientemente de si están bien fundamentadas o bien motivadas o que tengan sustento o no, el problema es como lo comentaba ahorita un compañero es que el proceso legal va durar como 5 años ó 6 años hasta que se determine que efectivamente la persona es inocente o en su caso las por daño moral que hubo detrás un buen ejercicio de la libertad de expresión”.

El caso de Sinaloa

Añadió que en Sinaloa dicha agrupación ha tenido conocimiento de tres demandas contra periodistas y medios de comunicación que no han prosperado, aquí no es tan común que sucedan ese tipo de demandas, depende mucho de las regiones.

“Pero yo diría que en Sinaloa no se da mucho este tipo de contextos de demandas y eso es bueno, mientras se mantenga como en uno, dos, tres casos la verdad es que está súper bien, pero de todas maneras esos casos que sucedan, esta es una opinión personal, pero lo que no hay que buscar es que las cifras se empiecen a inflar (incrementar) como en temas de homicidios, como en temas de agresiones a personas defensoras y periodistas en contextos de manifestación como en la Ciudad de México que hay una tasa elevadísima de abusos de autoridad en esos contextos, sino que hay que empezar a ver desde estos primeros casos analizarlos, documentarlos también desde las instituciones o desde el Legislativo y decir tengo una responsabilidad de actuar respecto a este tema de cómo podemos prevenir, de cómo podemos manejar unas políticas de legislación mucho más estrictas para que no se comentan este tipo de acciones legales o tratar de inhibirlas”, reiteró.

También recordó que una de las cosas que siempre se ha dicho en Propuesta Cívica es que no se demande al periodista sino mejor ir por el derecho de réplica, buscar al periodista o acceder a darle una entrevista para hablar del tema y si efectivamente no tienen nada que decir o es totalmente falsa o inexacta la información de la nota pues se debe hablar directamente con el periodista ejerciendo el derecho de réplica y todo mundo se ahorra un proceso de seis años, porque también es costoso dicho proceso.

“Ellos tienen la oportunidad de tener despachos o bufetes enormes por favores políticos o económicos (los demandantes) para poder llevar a cabo estos litigios, pero el periodista o el medio de comunicación tal vez no lo tenga y esa parte también es un desequilibrio de poder en el litigio que también puede impactar muy fuerte en contra de la libertad de expresión, entonces se aboga por el derecho de réplica, pero normalmente no se atiende”, dijo.

“Lamentablemente hay muchas agresiones fuertes, graves violaciones a los derechos humanos, ya lo mencionaba el compañero, siempre ha habido un contexto de cómo líderes ambientales, líderes indígenas se les asesina con completa impunidad porque las fiscalías estatales jamás van a interactuar o van a realizar una investigación imparcial en el tema, siempre va haber un factor político, un factor de línea directa de los superiores, digo esto lo estoy infiriendo después de lo que hemos tenido conocimiento, pero digamos que esas investigaciones normalmente no se mueven, entonces sí es importante mantener la imparcialidad, sí es importante inclusive abogar por esta atracción a nivel federal para poder quitar esas responsabilidades, pero yo diría que en temas de agresiones las privaciones de la libertad y las desapariciones siguen abundando en ambos temas, los asesinatos contra periodistas siguen siendo casi una regla”.

Desapariciones y homicidios

Más allá de los temas de abuso de autoridad que se pueden dar, eso no está tal vez como la parte crucial, pero las desapariciones y los homicidios o inclusive las privaciones de la libertad son las partes que desde Propuesta Cívica impactan más.

“Las desapariciones y los homicidios o inclusive las privaciones de la libertad son las partes que a nosotros desde Propuesta Cívica nos impactan más o digamos de que nos llaman mucho más la atención de que se sigan realizando y la verdad es bastante alarmante que en un país como México donde estamos en los primeros lugares de agresiones contra periodistas y también me atrevería a decir que hacia personas defensoras, sobre todo en medio ambiente, tierra y territorio, inclusive lamentablemente ya estamos viéndolo en el factor de personas buscadoras, o sea, de colectivas empezamos a tener un factor de asesinatos que es lamentable”, reiteró en conferencista, que participó en el taller junto con la abogada litigante de Propuesta Cívica, Ingrid Pérez.

“Los temas de homicidio, los temas de desaparición lamentablemente detrás hay crimen organizado, entonces la manera de desarticular esas violencias es básicamente atender de manera correcta las dinámicas de violencia detrás y las dinámicas de poder con el crimen organizado y eso es una política estatal que no se va poder revertir ni en uno ni es dos, ni en tres ni en cuatro años, se tiene que tener una política pública a largo plazo de este tipo de violencias, porque detrás podemos decir que efectivamente quienes asesinan a periodistas o personas defensoras no es el poder público”.

Precisó que existen cifras del Propio Mecanismo Federal de Protección a Periodistas que dicen que servidores públicos son quienes más agreden a defensores.

“Pero digamos que del universo de agresiones si nos vamos directamente a los homicidios y a las desapariciones es crimen organizado, o sea un policía tal vez no se atreva, pero sí por ejemplo actores particulares son los que normalmente cometen ese tipo de delitos y solamente a través de una desarticulación de estas dinámicas de violencia y de poder se podría llegar a disminuir las agresiones más graves, combatir la impunidad, también el sistema de justicia es algo que se debe atender sí o sí, pero tal vez no garantice que disminuyan los asesinatos”, dijo.

“Lo que sí se debe de garantizar es que se atienda mejor esos temas de seguridad nacional y seguridad pública para que se pueda empezar a bajar ese tipo de agresiones”.