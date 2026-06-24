Alista Canirac Mazatlán nueva campaña para impulsar la percepción del destino

Buscando cómo generar la condiciones para que Mazatlán recupere su dinamismo turístico perdido desde casi dos años de la ola de violencia que vive Sinaloa, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados alista su propia campaña para promover todo lo positivo del por qué el puerto es punto y a parte para visitarse durante los periodos vacacionales como el verano, adelantó Cecilia Osuna Guerrero presidenta del organismo empresarial.

“Entre los objetivos de la Campaña ‘Cuéntame Mazatlán’, busca reconstruir la percepción positiva de nuestra ciudad, mostrando lo mejor de su gente, su gastronomía, sus tradiciones y sus paisajes. Queremos que hablar bien de Mazatlán sea un hábito que fortalezca la identidad y el orgullo. Lo que queremos es mejorar la Imagen del destino, contrarrestar narrativas negativas y proyectar confianza”, explicó.

Así compartió un adelanto del proyecto para sumar a la población y empresarios, que se llama “Cuéntame Mazatlán” y que nace de algo muy sencillo como el amor y orgullo de identidad por la ciudad.

Aclaró no es una campaña más de gobiernos sino contar cosas positivas del destino por los restauranteros a través de sus plataformas digitales.

“No somos una campaña de gobierno, no somos una campaña comercial y tampoco pretendemos decirle a nadie qué pensar. Somos simplemente mazatlecos enamorados de Mazatlán, que creemos que las cosas buenas también merecen ser contadas y muy fuerte, muy bonito”.

La llamó una iniciativa social sin fines de lucro, que no está ligada a ninguna institución de gobierno ni partido político y que surge de la suma de voluntades y que cada participante aporte desde su marca para reunir recursos y hacerla posible.

Y explicó que pretenden motivar a que la misma población hable de cómo viven, de tradiciones, de la gastronomía, de los pueblos, de los artistas, nuestros deportistas, de las playas, de los recuerdos y de todas esas historias que hacen especial a Mazatlán para ellos.

“‘Cuéntame Mazatlán’ es una invitación a recordar que las cosas buenas también se tienen que decir, compartir y promover. Queremos que quienes viven aquí y quienes nos visitan se enamoren de todo lo valioso que tiene nuestro puerto”, insistió la dirigente de Canirac.

Osuna Guerrero dijo que será en los próximos días se estará presentando la campaña formalmente como una iniciativa y compartirles todo lo que representa el proyecto.

Mientras tanto, adelantó a la población local y a los medios de comunicación que van por esas historias o recomendaciones que siempre contamos cuando alguien pregunta de qué tiene de especial Mazatlán.

“Hoy queremos compartirles algo que nos emociona muchísimo como gremio. Desde Canirac Mazatlán, junto con nuestros Embajadores del Sabor, estamos construyendo una campaña hecha desde el corazón, con la intención de hablar bien de nuestra ciudad, de nuestra gente y de todo lo bonito que Mazatlán tiene para ofrecer. Porque hablar bien de Mazatlán, también es una forma de construir”, agregó.

“Queremos motivar a los mazatlecos a compartir lo bueno de su ciudad, difundir gastronomía, tradiciones y talento artístico, deportivo local, como diferenciadores, sumar voluntades de empresarios, ciudadanos y gremios para construir juntos”, asentó.