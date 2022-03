$!Anahí, mujer de Mazatlán, muere tras ser inyectada en glúteos en estética del puerto; familia y amigos exigen justicia

No solo ha ocurrido en Culiacán. Los estándares de belleza también ponen en riesgo la vida de mujeres en Mazatlán.

Cerca del medio día les informaron que Anahí se encontraba desmayada, por lo que la trasladaron en una ambulancia a la Cruz Roja, pero falleció instantes después.

Sin embargo, de acuerdo con familia de la víctima, el Ministerio Público les dijo que Anahí había fallecido supuestamente por depresión, aunque al fallecer iba echando espuma por la boca.

“Entonces alrededor de las 12:00 (horas del pasado 15 de marzo) le marca su hija para pedirle dinero e irse a la escuela, entonces la persona Juliethe le dice que su mamá estaba desmayada, pero que estaba estable, entonces rápido fueron por ella, cuando llegaron a la estética ella ya estaba tirando espuma por su boca”.

“Ella anteriormente se había inyectado los glúteos con una persona llamada Juliethe en una estética que se ubica en la Colonia Azteca, ella le mandó mensaje para avisarle que tenía mucho dolor en sus glúteos, entonces ella la citó y ese día ella en la mañana había desayunado con mi abuela, estaba bien, le dijo que iba a hacerse masajes”, expuso una de sus sobrinas ante personal de medios de comunicación.

La persona entrevistada dijo desconocer por qué Julieth no hizo nada para ayudar a su tía o llamar a una ambulancia para que la trasladaran a un hospital y por el contrario, siguió cortando pelo a su clientela.

“No sabemos por qué ella no hizo nada, no la auxilió al momento de desmayarse ni nada, nosotros nos la llevamos a la Cruz Roja y ya estaba tirando espuma por su boca y solamente iba llorando, no nos pudo decir lo que verdaderamente le sucedió”.

Los manifestantes reiteraron que se investigue a la propietaria de la estética porque al parecer ya ha incurrido en otros delitos.

Algunos de los familiares de Anahí tuvieron una reunió con personal de la FGJES la mañana de este martes donde les dijeron que todo se va a investigar, porque sus seres queridos quieren saber si las inyecciones le causaron la muerte.

“Ahorita ya nos atendió quien está en Fiscalía, ya es un poquito más formal, se portaron la verdad atentos ahora sí y vamos a confiar en que nos den el resultado, porque supuestamente tienen lo que le inyectaron y no nos pusieron en acta de defunción lo que le había salido, pero al parecer el jueves nos dan respuesta de qué fue lo que le inyectaron, para ver si esa sustancia puede ocasionar lo que le pasó a ella, porque lo descartan totalmente”, manifestó otra de sus familiares.

Tras su muerte interpusieron una denuncia y el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado les dijo que Anahí había fallecido por depresión.

“El Ministerio Público en la Cruz roja solamente nos dijo ya sabemos quién es, veremos qué podemos hacer, y claro está no han hecho nada, nos dijeron (que la causa de muerte) había sido depresión, no fue ni siquiera un suicidio para que hayan descartado eso”.

“Y estamos aquí pidiendo justicia porque la verdad no han hecho nada y esa persona está libre, no queremos que ninguna más pase por lo que pasó mi tía, fue el 15 de marzo”.