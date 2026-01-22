Analizan retiro de tubos y boyas que invaden vialidad en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Se tiene que llevar un procedimiento para que se determine si se retiren los tubos y boyas que invaden un tramo del Paseo de Vista Hermosa, en el fraccionamiento Balcones de Loma Linda en el Cerro de la Nevería, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Tienen que seguir un procedimiento. Yo ahí les invitaría a todos quienes nos leen, nos escuchen, que todos los ciudadanos hagan el reporte al 911 para que todo nuestro personal tenga datos y cuenta de cosas que están ocurriendo”, comentó en entrevista este jueves.

“Porque a veces nosotros sí nos damos cuenta si hay un recorrido, Policía, Planeación si se da cuenta pues levanta el reporte interno, pero siempre es mejor con el 911 para ir sobre ese reporte”.