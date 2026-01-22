Analizan retiro de tubos y boyas que invaden vialidad en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Se tiene que llevar un procedimiento para que se determine si se retiren los tubos y boyas que invaden un tramo del Paseo de Vista Hermosa, en el fraccionamiento Balcones de Loma Linda en el Cerro de la Nevería, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.
“Tienen que seguir un procedimiento. Yo ahí les invitaría a todos quienes nos leen, nos escuchen, que todos los ciudadanos hagan el reporte al 911 para que todo nuestro personal tenga datos y cuenta de cosas que están ocurriendo”, comentó en entrevista este jueves.
“Porque a veces nosotros sí nos damos cuenta si hay un recorrido, Policía, Planeación si se da cuenta pues levanta el reporte interno, pero siempre es mejor con el 911 para ir sobre ese reporte”.
Ante Noroeste, se reportó que frente a un domicilio ubicado en el Paseo de Vista Hermosa se colocaron tubos metálicos y boyas amarillas invadiendo un tramo del área de tránsito vehicular.
Al acudir al lugar se constató la colocación de dichos dispositivos que invaden una parte de la cinta de rodamiento frente a un domicilio pintado de blanco y azul, el cual cuenta con una lona donde se anuncia que está en venta.
Al tener conocimiento del hecho la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, se instruyó a personal de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, quien colocó la tarde del miércoles sellos de suspensión en ese lugar, mientras se realiza el procedimiento para determinar si se retiran o no los tubos y las boyas que invaden parte de la cinta de tránsito del Paseo en mención.