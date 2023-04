Los 49 millones de pesos que se obtuvieron de ganancia en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2023 se destinarán para fortalecer al Centro Municipal de Artes y pagar deudas que se tienen con proveedores, así como para sanear las finanzas de Cultura y fortalecer la estructura de esta paramunicipal, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Son números muy buenos, números alegres en el sentido del resultado, por primera vez y vaya que lo dice alguien que tiene muchos años de experiencia, Raúl Rico (director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán), por primera vez se tiene superávit, ganancia como hoy se tuvo, 49 millones de pesos que van a servir para fortalecer el tema de la escuela, lo que tiene que ver con Cultura, la parte del Centro Municipal de las Artes, el CMA”, continuó González Zataráin.

“Para pagar deudas, que no tienen la culpa los proveedores, que no tienen la culpa quienes trabajaron en el Carnaval anterior, y esa deuda hay que pagarse, pues era de casi cerca de los 50 millones, pero se ha ido abonado, ya ahí se le abonó algo a (quienes) han hecho ruido, primero no éramos nosotros los que les quedamos mal, se tiene que pagarle, a ninguno de ellos le quedamos mal y ya se les empezó a abonar, creo que del total de la deuda le dieron el 30 por ciento, el treinta y tanto por ciento”.

Lo que se busca es terminar de pagar lo más rápido posible.

“Ese recurso va servir para sanear las finanzas de Cultura y para fortalecer la estructura de Cultura por qué, acuérdense que se habían perdido muchas cosas de ahí, se había desmantelado y había que reponer, entonces va servir ese recurso para eso, pero lo más importante es que por primera vez se tuvo superávit, nuca se tiene superávit, siempre se tiene deuda”, reiteró el Presidente Municipal.

También dio a conocer que el martes se aprobó en el Consejo del Instituto Municipal de Cultura que ese recurso sea parte para solventar las deudas y los gastos de esa paramunicipal, fortalecer esa área:

Reiteró que la ruta de la forma en que se realizó el Carnaval pasado fue tanto del Instituto en mención como del Ayuntamiento como cobrar los ingresos a la zona de estas fiestas, de las coronaciones, de exigir la participación de algunos sectores, además de que fue un éxito la participación de las bandas, la banda MS trajo muchos recursos y eso sirvió.

“Eso sirvió, es una experiencia que nos sirve para darnos cuenta de que podemos ser, el próximo año incluso como reto podemos ser autosuficientes, el siguiente nivel y se lo dije a Raúl, es podamos ser autosuficientes”, reiteró González Zataráin.

De acuerdo con lo que se informó el martes en un comunicado de prensa, el Carnaval Internacional de Mazatlán 2023 tuvo ingresos por el orden de los 107 millones 694 mil 5’5 pesos, de ellos se tuvo un gasto de 58 millones 750 mil 114 pesos, muy por debajo de los 100 millones 91 mil 128 pesos del Carnaval 2022.

Por ello, por primera vez se tuvo un superávit de 49 millones de pesos, se dio a conocer.