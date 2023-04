Reiteró que fue un éxito, la gente hablaba de un Mazatlán limpio en este periodo de Semana Santa para el cual los restauranteros en algunos casos contrataron un 10 a 15 por ciento más de trabajadores eventuales y en lo general les ha ido bien.

Por su parte el Alcalde manifestó en entrevista por separado que la Canirac Mazatlán tiene mucha disposición de apoyar, colaborar, están muy contentos y convencidos de que las cosas se están haciendo bien.

“Muy agradecidos de que ven un Mazatlán limpio, hoy en Semana Santa vieron el orden, vieron la limpieza y dispuestos a integrarse a cooperar, a participar y qué queremos hacer, que, por ejemplo, siguen costando los carros alegóricos (para el Carnaval), buscar un patrocinio, a ver Canirac vamos viendo si entre todos ponen un carro alegórico, si los hoteleros ponen otro carro y ahí buscar, de tan manera que eso no le cueste (a la Comuna”, continuó González Zataráin.

Agregó que le decía al director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Raúl Rico González, que se quieren de patrocinio poco más de 2 millones de pesos.

“Esos patrocinios son muy poquitos por la gran derrama económica que se tienen en Mazatlán que el beneficio viene a caer a los hoteleros, restauranteros, comercio, etcétera, pues ahora hay que sacar de ellos esa parte de incluirlos, y no es que se nieguen, no los acuso de eso, al contrario, es que están deseosos de participar, hay que tomarlos en cuenta, hay que integrarlos”, reiteró el Alcalde.

“Si no los llamas, si no los integras pues no puedes decir que no están participando”.

También dijo que la reunión fue de cordialidad, de coordinación, por lo que está muy contento y le agradece al presidente de dicho organismo camaral, de organización y ayuda a no estar atendiendo ahí temas en lo individual, sino a través de las organizaciones, que ellos se regulen, que tengan sus propios acuerdos, compromisos.

“Que los directivos se encarguen de meter orden, nosotros compromisos, fue un desayuno amistoso, de relación, de establecer esas relaciones, yo me voy muy contento, salgo con ganancia por muchas razones, hoy me reúno con los trabajadores de Aseo y Limpia, trabajadores de Alumbrado Público que estuvieron trabajando de manera permanente toda la Semana Santa, que son los mismos que trabajaron en Carnaval, que trabajaron en Navidad”, informó.

“Entonces me reúno con ellos y les ofrezco una comida a los trabajadores de Limpia y se nos ocurrió tocar ahí ya 24 horas antes puertas con algunos restaurantes, con algunos que quisieran donar algo para rifárselos ahí y ahí nos dieron casi 50 mil pesos en vales para diferentes restaurantes, hay una lista de restaurantes, entonces se los vamos a dar a los trabajadores para que ellos vayan con su familia a convivir, es una especia de incentivo para los trabajadores, tenemos otras cosas que darles”.