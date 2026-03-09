Anuncian Feria de la Capirotada en La Noria, en Mazatlán

La Noria anuncia su tradicional Feria de la Capirotada, parte de la gastronomía del corredor turístico del Habal-La Noria que se realizará el domingo 15 de marzo.

De acuerdo con el presidente de la organización de la fiesta del paladar, Luis Carlos Salas, será la quinta vez que desarrolla esta actividad para reactivar el consumo y las visitas al poblado señorial de La Noria.

El evento se realizará en la explanada de la Plazuela Principal, dónde además de disfrutar de diversos estilos de cocina del tradicional dulce, habrá una oferta gastronómica adicional, la exposición de artículos artesanales y la música en vivo que no puede faltar.

Los domingos en La Noria se han convertido en paseos tradicionales y tranquilos, expuso porque el trayecto y la zona es segura, a diferencia de lo que se dice al exterior y que les ha pegado en la percepción de confianza entre los viajeros.

Por ello, ahora más que nunca están anunciando que La Noria está lista con este festejo, adicional a los de la Feria del Tamal, eventos de caballos, de Semana Santa, entre otros.