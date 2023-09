MAZATLÁN._ Tras la manifestación que realizaron la mañana de este jueves vecinos del fraccionamiento Lomas de Mazatlán por la construcción de un edificio de departamentos en la calle Cerro Amarillo, porque argumentan que excede la altura permitida en ese lugar, el Alcalde aseguró que pondrá atención en específico a ese caso.

“Yo le voy a poner atención a ese específico, voy a pedir la ficha (de esa construcción de esta obra), estamos buscando que así sea, estamos tratando de que sea estricto (en el cumplimiento de uso de suelo)”, agregó González Zataráin en atención a personal de medios de comunicación.

“Cuánto no lo he repetido que respeten los frentes de amortiguamiento, los laterales, las alturas, que respeten sobre todo en algunas zonas, en esas zonas habitacionales, yo soy defensor de esa parte y que esos se regule, pero también hay colegios de Arquitectos, de Ingenieros, de desarrolladores, bueno, pues esto es un equilibrio, finalmente estamos buscando que esto se equilibre, que no haya ese tipo de problema”.