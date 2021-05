Y, antes de empezar, se toman la fotografía del recuerdo con el candidato a la Alcaldía por la Alianza Va Por Sinaloa, Fernando Pucheta Sánchez, quien se coloca en la parte de atrás para que todos puedan permanecer sentados.

“Veo muy contenta a la gente, hay una vigilancia sanitaria, no carpas porque cada una te cuesta, vienen acompañándome un grupo de médicos que no son funcionarios públicos, que ellos tienen su espacio y deciden venir a apoyar a Pucheta, pero para cuidar a la gente”, manifestó.

En su discurso con los posibles electores, Pucheta Sánchez cuenta historias, las que otros le cuentan a él cuando se acercan a solicitar su apoyo, y en esas historias basa sus compromisos de campaña.

“Se me acercó una señora y me dijo que a su papá lo atropelló una moto, que dejaron ir al que lo atropelló y no se hizo responsable, lo llevó al Hospital General donde le dicen que lo van a operar, pero tiene que comprar una navaja, ¿cómo le va a hacer si no tiene ni un peso? Por eso, en el Hospitalito de la Juárez (Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez) se va a atender a todas las personas que no tienen recursos, y también se les van a dar las medicinas”, aseguró ante vecinos de Chulavista.