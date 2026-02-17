$!Aumenta venta de pescados por Carnaval de Mazatlán, pero esperan mayor repunte en Cuaresma

Aunque el pasado fin de semana ya se incrementó la venta de pescado en el Mercado Municipal “José María Pino Suárez” por la celebración del Carnaval de Mazatlán, se espera que durante la Cuaresma el repunte de la demanda de estos productos sea mayor, de acuerdo con locatarias. “Esperemos que esté al 100 por ciento, le tenemos mucha fe a la temporada, hoy para la Cuaresma se usa mucho el pescado seco, que es el tipo bacalao, tenemos pargos, tenemos curvina, cazón, tenemos mero, polvito de camarón para las tortas. Los precios son los mismos del año pasado: 250 pesos el kilo de pescado seco, camarón seco a 300 el kilo, el marlin igual no ha subido a 180 el kilo”, dijo Dalia Arenas de Pescadería Marlin Lupita.

“La verdad desde el fin de semana están bien las ventas por la visita del Carnaval, se han incrementado un 70 por ciento primero Dios, esperemos que esté igual o mejor por la Cuaresma”. Invitó a la población a que visite los locales de venta de pescado y productos del mar en dicho mercado y que siga la tradición de la Cuaresma, que usen cada viernes el pescado, que es sano, es pura proteína.









Por su parte, la señora Rosario Robles, de Pescadería El Barrilito, expresó que hasta ahora todos los precios son los mismos, no ha variado en nada y cuando sube es porque el producto está escaso, cuando no es su temporada. “El botete está igual, ya tiene como 3, 4 años el mismo precio, a 240 pesos está el kilo de botete; el lenguado chico vale 160 pesos el kilo, es el último precio; curvina vale 170 pesos, la grande vale 180, cazón 150, pez espada 190.

“Son los mismos precios que tenemos de varios años, el parguito está a 130, es fresquecito, de panga, la mercancía de barco es más barata que la de panga y nosotros afortunadamente trabajamos puro de panga”, añadió la señora Robles. Precisó que el lenguado, que es de barco, el kilo anda en 200 pesos. “Esperemos que se incremente un poco (la venta) porque ya los tiempos son muy diferentes, antes la persona llevaba la tradición al cien, ahorita los jóvenes y ya no tanto llevan la tradición que es respetando la Cuaresma, muy pocos jóvenes respetan la Cuaresma”.



