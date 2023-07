MAZATLÁN._ A tres días de que se presentaron fuertes lluvias y ráfagas de viento acompañadas de actividad eléctrica, aún se padecen los cortes de energía eléctrica y se ven los daños generados en velarias y anuncios publicitarios en Mazatlán.

Los daños se observan en las velarias ubicadas en el Parque Martiniano Carvajal y la del Parque Lineal, cerca del Fraccionamiento Real del Valle, así como anuncios publicitarios y estructuras para anuncios espectaculares en algunos puntos de la ciudad, como en el Infonavit Playas.

El Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que en algunos puntos de la Colonia Francisco Villa los vecinos van para tres días este martes sin el servicio de energía eléctrica tras las afectaciones del sábado, pero se espera que este martes quede resuelto, aunque en otras partes de la ciudad no quedará solucionado al 100 por ciento ese problema este 25 de julio.

“Hoy incluso en la ciudad no queda al cien por ciento, van a quedar pendientes todavía para mañana y pasado, eso es lo que nos reportan de CFE (Comisión Federal de Electricidad) que todavía no quedarían, quedan todavía muchos pendientes, hoy vamos a hacer un corte, no lo sabemos todavía porque no nos los han pasado ellos”, continuó González Zataráin.

“Pero lo que nosotros tenemos extraoficialmente a través de las redes sociales, a través de los reportes, traemos más de 22 reportes todavía de puntos, sin embargo, no son todos, no son colonias completas, son puntitos de calles de cuatro, seis viviendas, pero que son ciudadanos”.

Dio a conocer que el responsable regional de la CFE, cuya oficina está en Hermosillo, Sonora, Hugo Martínez, ya elevó la problemática de los apagones en Mazatlán a otro nivel, ya lo notificó a la Ciudad de México a nivel nacional y se le va a dar seguimiento, en dos semanas más estará en este puerto para ver el tema a fondo e implementar soluciones.

“Esto me da un poco de tranquilidad porque vemos que se le va meter mano a fondo al tema, qué pasa si esto no se repara, yo prefiero darle tiempo a esta persona que ya se comprometió, que el nuevo superintendente que acaba de llegar (a Mazatlán) es interino, ...está muy comunicado con nosotros, vamos a trabajar muy de la mano, le veo seriedad y veo mucha inquietud en ellos”.

El Presidente Municipal también dijo que hay dos velarias afectadas en Mazatlán, porque se rompieron por los fuertes vientos, que son la del Parque Martiniano Carvajal y la del Parque Lineal, cerca del Fraccionamiento Real del Valle, pero se está en revisión de la de la Alberca Olímpica.

En un recorrido de Noroeste se observó bajando el puente vehicular de la Carretera Internacional, de norte a sur, casi esquina con la Avenida Delfín, en el Infonavit Playas, permanece un espectacular aún tirado.

Otro de espectacular caído estaba sobre los techos de las viviendas junto al puente peatonal, frente al ISSSTE, en el Infonavit Playas.

Además en el crucero de las calles Albatros y Río Humaya, en el Fraccionamiento Campo Bello, permanece un espectacular colgando.