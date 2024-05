“No tiene que ver ese tema con el Municipio, debe ser un tema particular creo, no sé, debe ser de otra institución o de otro ente, puede ser del Gobierno del Estado, no sé, yo desconozco en sí cuál es el tema, no tiene que ver con el tema de los 400 millones debido a que se lleva un proceso y ese proceso que lleva se ganó la primera instancia y luego el 15 de abril nos notifican el fallo a favor de la segunda instancia, entonces va caminando muy bien”, agregó González Zataráin en entrevista este jueves.

“A ellos les quedaba un último recurso que es un amparo contra la sentencia y ese amparo contra la sentencia no sabemos si lo metieron o no lo metieron, eso desconocemos, no nos han notificado a nosotros, sin embargo, las dos primeras instancias ya fueron a favor del Municipio, ratifica la segunda instancia de la Sala Superior ratifica a favor del Municipio, esto es en lo que va en cuanto a lo que tiene que ver con la rescisión del contrato y posteriormente el reclamo del recurso de los 60 millones de pesos, más la penalidad que viene establecida en el contrato”, declaró.

La detención del dueño de Azteca Lighting

Como se informó en su momento, el miércoles el dueño de Azteca Lighting, Jesús Alonso “N”, fue detenido minutos antes de que encabezara una rueda de prensa a la que había convocado y será este jueves cuando en audiencia inicial en la Sede Regional del Sistema de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Zona Sur, en este puerto, se le imputará el o los cargos por los que fue capturado al parecer como probable responsable de fraude.

El Alcalde dijo que con relación al contrato por los 400.8 millones de pesos se considera que muy pronto se va a definir, pues el amparo es el último recurso que tiene Azteca Lighting para presentar tomando en cuenta que ya van dos instancias que han dado el fallo a favor del Municipio.

“(La detención del miércoles de Jesús Alonso) tiene que ver con el Municipio quizás, pero de otros contratos anteriores, porque recuerden que hay muchas denuncias o hay muchas demandas con respecto a contratos anteriores, no descarto tampoco, ahorita dije que no tiene nada que ver, pero no descarto, yo cuando digo no tiene nada que ver con este último contrato (de 400.8 millones de pesos)”, reiteró el Alcalde.

También expresó que en el caso de la demanda que él presentó por la falsificación de su firma en este contrato de 400.8 millones de pesos se determinó que sí se la falsificaron y ya se desechó ese caso.

“Eso se desecha y tengo tengo a favor el documento de la Fiscalía para exhibirlo, donde prácticamente queda claro, al puro verla ni siquiera tiene razón de ser, pero este último contrato no está involucrado en este último procedimiento, en la detención, por lo menos no nos han notificado a nosotros nada de eso, eso creemos, es una opinión porque no hemos sido notificados de ese tema”, reiteró el Alcalde.

“Hemos sido notificados de que van bien los procesos, a favor, y además hay otros que algunas organizaciones, asociaciones, regidores, organismos han interpuesto contra la empresa por diversos temas y diversos contratos, hay algunos contratos ya muy viejos de incluso otras administraciones y esos no sé cómo vayan, eso es un tema de la empresa y de quien interpone la denuncia”.

El Presidente Municipal precisó que hay un proceso por el incumplimiento en donde primero se le solicita a Azteca Lighting un determinado número de lámparas de las 2 mil 139 contempladas en el contrato de 400.8 millones de pesos, no el total porque no se le había dato el total del anticipo, pero sí una parte, que fueron los 60 millones de pesos hoy reclamados en devolución.

“No me acuerdo si eran ciento y fracción de lámparas que se le estaban pidiendo, entonces no las entrega, entonces se le vuelve otra vez (a pedir) y no se entrega, entonces una cosa es que el Municipio no le haya entregado todo el anticipo completo y otra cosa es que tú no entregues, porque no se puede estar financiando, es lo mismo que está ahorita aquí no pagar adelantado nada”, reiteró González Zataráin.

“Claro que si dices en el contrato que es un anticipo pues vas a cumplir con ese anticipo, pero está mal hecho ese contrato, o sea, cómo vas a pagar un anticipo de algo que no te están dando garantía de nada y en este caso se le reclamó una parte de eso, no la entregó y eso es entonces donde se da el tema de la rescisión del contrato”.