Tras la muerte de cuatro personas ahogadas en el mar en lo que va del mes en Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que se reforzará la prevención y se trabajará de manera coordinada con hoteleros en busca de que no ocurran más de esos hechos en este puerto.

“Vamos a coordinarnos mucho con los hoteleros porque muchos turistas están hospedados en algún hotel y de pronto no puedes tener un salvavidas en cada lugar, pero sí coordinar el trabajo con ellos porque son gente que la mayoría no conocen el mar y se meten”, expresó González Zataráin en entrevista.

Agregó que sí se tienen elementos en el Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es grande, uno de los más grandes que hay, el asunto es que a veces ocurren los hechos en horarios donde no está la vigilancia.

“Entonces sí ha pegado mucho ese tema, se tiene que ser más estricto en la difusión, de hecho, antier platiqué con el de Operadora de Playas precisamente para ver eso, cómo podemos fortalecer la señalética, cómo fortalecer una campaña de prever ahí que la gente no se meta así nada más al mar”, subrayó el Alcalde.

A pregunta expresa dijo que los elementos con que cuenta dicho Escuadrón son los mismos que laboran en periodos vacacionales como Semana Santa, verano y funcionan bien.

“El asunto es, insisto, que de pronto hay hechos muy aislados (en lugares aislados), por ejemplo, en Cerritos van y se meten allá a Cerritos, pues es imposible porque no es zona de playa, no respetan las señales, hacen caso omiso a eso, es como los accidentes viales de la gente que no respeta las velocidades pues obviamente termina tumbando una lámpara ahí costosa”, expresó González Zataráin.

La tarde del miércoles dos turistas provenientes de la Ciudad de México fueron rescatados por salvavidas frente a las playas de la Avenida del Mar, a la altura de la Colonia Palos Prietos, pero uno de ellos que fue arrastrado mar adentro por una corriente marina fue llevado inconsciente al Hospital de la Cruz Roja Mexicana donde posteriormente se reportó su deceso.