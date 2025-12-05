$!Buscan que La Noria renazca en el interés de los turistas que llegan a Mazatlán

Que resuene La Noria y sus tradiciones por cada rincón del planeta, promovieron empresarios locales. María del Pilar Ramírez Chávez, restaurantera y promotora, pide al municipio agenden el Tianguis gastronómico dominguero para impulsar la reactivación de la comunidad. La Noria es conocido por la denominación de Pueblo señorial obtenido tras reconocerles como el corredor turístico rural de Mazatlán, donde inicia el senderismo de ciclistas, de los amantes de caminar por la naturaleza y de los extranjeros que buscan este tipo de sitios de gran historia y oficios artesanales, expuso la empresaria.

“Fuimos los pioneros aquí en el pueblo con 25 años para acá, hay muchas historias. Demasiadas historias que contar”. Dijo que las cosas no han estado fácil para sacar adelante al poblado y siga siendo confiable para visitarse y por lo mismo piden el respaldo del municipio y de la Sectur para que lleguen los cruceristas hasta el pueblo, no solo a La Vinata de los Osuna y se den la vuelta.

“Todo lo vivido ha sido una lucha constante, no ha sido fácil porque han pasado en esos 25 años, han pasado muchas cosas. Me tocó presidir el Tianguis gastronómico de La Noria”, dijo Pilar, propietaria del Restaurante “El sazón de la abuela Tina”. Le acompañaron diversos artesanos como Roberto Morán, con más de 30 años de oficio talabartero, Cipriano López, pintor, y Fabián Peraza, de La Vinata de los Osuna, todos talentosos en lo que hacen para vender, por ello llamaron a visitar este sitio durante los fines de semana o en cualquier otro día, que La Noria sigue de pie, firme, para que la normalidad llegué en cualquier momento.

Los comerciantes dieron una conferencia de prensa para promover lo que en este sitio turístico rural se puede encontrar, en lo gastronómico como los platillos típicos de panquequis, el ombligo, la machaca, requesón, burros prietos, bistec, hígado, chilaquiles, entre otros platillos que pueden encontrar. Destacaron que La Noria lucha por mantenerse de pie.

“Estamos con las puertas abiertas todos los días porque el pueblo está muy tranquilo y seguro”. Se habló de la talabartería con más de 30 años, donde se fabrica desde sillas de montar, cintos, bolsas, huaraches, fundas y que algunos de sus artículos artesanales han llegado hasta Japón, Suiza, entre otros países del mundo.

Roberto Morán dijo que ellos mantendrán la fabricación de artículos artesanales porque llaman mucho la atención y si los compran, así que solicitó que solo falta que lleguen los visitantes al lugar para que el dinamismo económico sea retomado.

“Todavía el año pasado teníamos gente, de grupos y de familias locales, pero ahora ha bajado la afluencia y por eso estamos diciéndole a la gente que estamos bien y seguros”, expuso. “El Tianguis fue algo, la verdad, que vino a rescatar a nuestro pueblo, y me da mucho gusto, aunque ya no estoy presidiendo y ya tampoco soy parte del comité, me da mucho gusto y me siento muy orgullosa de escuchar, que nos dicen que somos un ejemplo porque logramos muchas cosas, incluso en ese proceso, también al pueblo se le dio el distintivo de Pueblo Señorial y vamos por el mágico. Entonces esto es una lucha para lograr esto hay que querer, hay que tener la pasión de lo que haces y de lo que quieres a tu pueblo”. Relataron que muchos años atrás les dolía escuchar que era un pueblo fantasma, porque venía muy poca gente, pero a pesar de eso era un pueblo tranquilo y no pasaba nada.

“Muchas veces un mal comentario nos afectaba demasiado. Entonces, en 25 años después desde que el Tianguis se puso en marcha por los pobladores y se organizaron, todo cambió”, dijo. ”Y así como en ese tiempo invitamos a la gente a que nos visitara y nos costó trabajo, ahora estamos haciendo lo mismo para que crean en nosotros. Hemos sido valientes no por lo que se decía que pasaba, valientes porque creyeron en un proyecto gastronómico y artesanal. Entonces se hizo el Tianguis, se organizó el comité, de ahí para acá tenemos siete años. Diremos que esos siete años, en cinco años a todos nos fue muy bien. Los restaurantes, porque son varios restaurantes, nosotros fuimos los pioneros con 25 años, pero ya se unieron más, ahorita la Noria actualmente es conocida como un corredor turístico rural importante para Mazatlán”.