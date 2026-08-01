Buscará Gobierno de Mazatlán reactivar punto de seguridad en Cerritos

El Ayuntamiento de Mazatlán buscará reactivar el punto de seguridad que fue retirado hace apenas unos días de la zona de Cerritos.

Por ello, en los próximos días sostendrá una reunión con representantes de la Intercamaral y de las cámaras hoteleras para encontrar un esquema de colaboración que permita restablecer la presencia permanente de elementos de vigilancia en ese sector.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, quien confirmó que el Gobierno municipal iniciará el diálogo con la iniciativa privada para analizar la posibilidad de retomar este módulo de seguridad antes ubicado en el cruce de la Avenida Ernesto Coppel con la carretera Sinaloa El Habal Mazatlán, cuya operación anteriormente se mantenía con el respaldo de empresarios del ramo turístico.

Osuna Zavala reconoció que el retiro del punto de vigilancia ha generado inquietud entre habitantes de la zona y representantes del sector hotelero, quienes consideran que su presencia resulta importante tanto para brindar mayor tranquilidad a los residentes como para reforzar la percepción de seguridad entre los visitantes que se hospedan en esa parte del puerto.

“Vamos a tener una plática con las dos cámaras de hotelería para hablar con ellos, una conversación y ver cómo nos apoyamos mutuamente ellos y nosotros para poder mantener ese punto, porque es muy importante y aparte porque la gente lo solicita, el ciudadano que vive ahí cerquita lo solicita mucho”, expresó.

La Alcaldesa señaló que la intención del Ayuntamiento es construir un acuerdo con el Consejo Intercamaral que permita definir de qué manera podría retomarse la operación del módulo, ya sea mediante un esquema de colaboración entre el Gobierno municipal y el sector empresarial, como ocurrió anteriormente.

Asimismo, destacó que Cerritos es una de las zonas con mayor crecimiento urbano, hotelero y residencial de Mazatlán, por lo que mantener una presencia policial permanente representa un factor importante para atender oportunamente cualquier incidencia y ofrecer mayor confianza tanto a quienes viven en el lugar como a quienes visitan el destino.

La Presidenta Municipal indicó que la decisión sobre el regreso del punto de seguridad dependerá de los acuerdos que se alcancen durante las reuniones con los representantes empresariales, ya que el objetivo es encontrar una alternativa que permita garantizar su funcionamiento de manera sostenible.

Asimismo, destacó que la solicitud para reinstalar el módulo no proviene únicamente del sector hotelero, sino también de ciudadanos que habitan en los alrededores, quienes han manifestado la necesidad de contar nuevamente con una base de vigilancia en esa zona.

Aunque no precisó una fecha para el eventual regreso del punto de seguridad, Osuna Zavala aseguró que el tema será abordado de manera prioritaria con el Consejo Intercamaral y las cámaras de hoteleros, con el propósito de lograr un acuerdo que permita devolver este servicio a Cerritos y fortalecer las acciones de seguridad en uno de los sectores de mayor desarrollo del municipio.